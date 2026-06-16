Отец попытался сжечь дом с четырьмя своими детьми в Красноярском крае

Фото: VK/ГСУ СК России по Красноярскому краю и РХ/krk.sledcom

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Малолетних братьев и сестер из огня вытащил сосед.

В Красноярском крае арестовали многодетного отца, который попытался сжечь дом с четырьмя своими детьми внутри. Об этом сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Все произошло после застолья у родственников. Мужчина вместе с супругой находился в гостях, употребляли алкоголь. В какой-то момент между ними возник конфликт: женщина отказалась возвращаться домой, и мужчина ушел один.

К тому моменту в их доме без присмотра находились четверо детей пяти, семи и десяти лет. Вернувшись, мужчина облил стену дома легковоспламеняющейся жидкостью и поджег ее. После этого он убедился, что огонь разгорелся, и скрылся с места происшествия. При этом он знал, что внутри находятся его дети.

Пожар заметил сосед, который проходил мимо. Именно он помог детям выбраться из горящего дома. После происшествия им оказали медицинскую помощь. Сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Дом в результате пожара полностью уничтожен. Обвиняемый — ранее судимый безработный житель Красноярского края. Сейчас он находится под арестом.

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