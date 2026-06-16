В Индии заблокировали Telegram из-за скандала с утечкой вопросов экзамена

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Власти пошли на жесткую меру перед повторным тестом для будущих врачей.

В Индии временно ограничили работу мессенджера Telegram из-за скандала с утечкой вопросов медицинского вступительного экзамена. Мера будет действовать до 22 июня, сообщило агентство Reuters со ссылкой на министерство образования страны.

Поводом стало повторное проведение Национального квалификационного вступительного теста (NEET), необходимого для поступления в медицинские вузы. Изначально экзамен планировали провести в мае, однако власти отменили его после того, как выяснилось: вопросы теста заранее появились в Telegram.

Повторная сдача назначена на 21 июня. В министерстве образования Индии заявили, что ограничения ввели из-за использования платформы преступными группами для обмана абитуриентов.

«Меры в отношении Telegram приняты в ответ на организованное использование платформы преступными группировками для обмана кандидатов, сдающих переэкзаменовку NEET 2026», — уточнили в министерстве образования.

Блокировку ввели на основании закона об информационных технологиях. Он позволяет правительству ограничивать доступ к сайтам и сервисам в интересах суверенитета и целостности Индии.

Власти признали, что решение затронет сотни тысяч пользователей, и заявили, что сожалеют о причиненных неудобствах. При этом в правительстве подчеркнули: ограничение стало крайней мерой, поскольку предыдущие попытки удалить спорный контент с платформы результата не дали.

Представители Telegram ситуацию пока не комментировали.

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