Летняя экономия: как можно сократить расходы на ЖКУ, если вы уехали в отпуск или на дачу

Риелтор Юсова: можно сократить расходы на ЖКУ, если вы уехали в отпуск

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Действующее законодательство позволяет уменьшить сумму в платежке.

С наступлением лета многие горожане переезжают на дачи, отправляются в отпуск или проводят несколько недель в санатории. При этом собственники жилья продолжают исправно платить за ЖКУ, даже не подозревая, что часть расходов можно законно сократить. Об этом 5-tv.ru рассказала риелтор Юлия Юсова.

Можно ли в летний период сделать перерасчет коммунальных услуг?

По словам эксперта, действующее законодательство предусматривает возможность перерасчета стоиомости отдельных коммунальных услуг при условии, что человек отсутствует в квартире более пяти календарных дней подряд. Но на практике этой возможностью мало кто пользуется.

«Важно понимать, что перерасчет распространяется не на все строки в квитанции. Например, нельзя полностью отказаться от оплаты содержания общего имущества дома, капитального ремонта, отопления или взносов на содержание жилья, эти платежи начисляются независимо от того, проживает человек в квартире или нет», — подчеркнула Юлия Юсова.

Если в квартире не установлены счетчики, то перерасчет может быть осуществлен по тем коммунальным услугам, расчет которых зависит от количества проживающих в доме людей.

Как оформить перерасчет коммунальных услуг?

Чтобы оформить перерасчет, нужно документально подтвердить свое отсутствие в квартире на определенный промежуток времени. Юлия Юсова рассказала, что собственники могут, в том числе, предоставить билеты на транспорт, командировочные документы, чек на проживание в гостинице или справку о временной регистрации по другому адресу.

«Заявление на перерасчет подается в управляющую компанию, ТСЖ или ресурсоснабжающую организацию. Сделать это можно как до отъезда, так и после возвращения, приложив документы, подтверждающие период отсутствия», — отметила Юлия Юсова.

Кому выгодно оформлять перерасчет коммунальных услуг?

Оформлять перерасчет отдельных видов коммунальных услуг наиболее выгодно собственникам инвестиционных квартир. Юлия Юсова рассказала, что в последние годы многие россияне покупают недвижимость в качестве вложения средств. Однако далеко не все объекты сдаются в аренду: некоторые пустуют месяцами. Тем временем владельцы заветных «метров» продолжают исправно платить за ЖКУ в полном объеме.

«Полностью избавиться от коммунальных платежей не получится, но снизить часть расходов вполне реально», — сказала Юлия Юсова.

По словам риелтора, на практике она часто сталкивается с ситуациями, когда собственники внимательно следят за стоимостью недвижимости, ипотечными ставками, налогами, но при этом годами переплачивают за услуги, которыми по факту не пользуются.

Также вопрос перерасчета коммунальных услуг в летний период особенно актуален для людей, переезжающих на дачи с наступлением лета. Они, как правило, даже и не думают обращаться в управляющую компанию, чтобы сократить расходы.

«Если квартира в городе пустует несколько месяцев подряд, имеет смысл заранее уточнить возможность перерасчета и подготовить необходимые документы», — добавила Юлии Юсова.

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