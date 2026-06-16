Тело 12-летней девочки нашли на чердаке дома в Приморье

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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В убийстве подозревают подростка.

На чердаке дома в приморском поселке Врангель было обнаружено тело 12-летней девочки с признаками насильственной смерти. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба СК России по региону в мессенджере МАКС.

«В результате грамотно спланированных следственных действий и оперативного сопровождения сотрудников УМВД России по Приморскому краю по подозрению в совершении особо тяжкого преступления задержан подросток», — сказано в публикации.

В ведомстве уточнили, что в настоящее время решается вопрос о помещении задержанного в медицинское учреждение для проведения судебной психолого-психиатрической экспертизы.

По данным РИА Новости, убийство мог совершить 12-летний школьник. Дети были знакомы между собой. Незадолго до трагедии между ними произошел конфликт. Причины неизвестны.

Также в СК уточнили, что мертвая девочка и подросток, задержанный по подозрению в ее убийстве, не состояли на учете по делам несовершеннолетних. Обвиняемый из обычной семьи. Следствие продолжается. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее подростки в Свердловской области убили ровесницу в гаражах. По данным следствия, молодые люди 2010 и 2011 годов рождения вызвали 15-летнюю девочку на встречу обманным путем. Они заранее знали, что расправа состоится. Когда жертва пришла, между ней и одним из обвиняемых вспыхнул конфликт. Причиной могли стать оскорбительные высказывания.

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