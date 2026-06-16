«Теперь я отпускаю себя»: о чем говорила Эдже Иртем в последнем интервью

Фото: Instagram*/irtemece

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Незадолго до смерти звезда сериала «Клюквенный щербет» рассуждала о судьбе и желании больше не изводить себя переживаниями.

Турецкая актриса Эдже Иртем умерла в 35 лет. Незадолго до смерти звезда сериала «Клюквенный щербет» дала интервью, в котором говорила о судьбе и желании больше не изводить себя переживаниями. После ее внезапного ухода эти слова прозвучали особенно горько.

Как писали турецкие издания, актрисе стало плохо дома, когда рядом с ней находилась мать. По предварительным данным, причиной смерти стал сердечный приступ.

Однако адвокат Иртем позднее уточнил, что окончательный вывод должна установить судебно-медицинская экспертиза.

Одно из последних интервью Эдже Иртем

После смерти актрисы турецкие медиа вновь начали обсуждать ее появление в программе Джейды Дювенджи «Bambaşka Sohbetler». Иртем была гостьей выпуска программы примерно за шесть месяцев до смерти.

В беседе актриса рассуждала о судьбе, тревогах и внутреннем спокойствии. На вопрос ведущей о том, куда она движется дальше, Иртем ответила, что идет туда, куда приведет судьба.

«Я слишком сильно доверяю Аллаху и все вверяю Ему. Мы, люди, слишком многое принимаем близко к сердцу. Мне кажется, когда мы накручиваем себя и расстраиваемся, это ранит и Его. Ведь Он послал нас сюда ради опыта, благодарности и любви. Теперь я отпускаю себя», — передает слова актрисы Gazete Favori.

«Я могла бы просто вдыхать аромат цветов»

В том же интервью Иртем признавалась, что раньше слишком сильно переживала из-за работы и будущих ролей. Теперь же она старалась смотреть на карьеру спокойнее.

По словам актрисы, если новая работа должна прийти, она все равно придет. А если роль не появится, значит, впереди будет что-то лучше.

«Этот период научил меня: не стоило так изводить себя. Работа пришла, а я осталась только со своими переживаниями. Я могла бы провести это время иначе — вдыхая аромат красивых цветов или лишний раз обнимая и целуя близких», — цитировало Иртем издание Gazete Favori.

После смерти актрисы эти слова стали активно распространяться в турецких медиа и социальных сетях. Поклонники называли их пророческими, хотя сама Иртем говорила о жизни, а не о скором уходе.

Что она говорила о «Клюквенном щербете»

В другом интервью, которое Эдже Иртем дала Habertürk, актриса рассказывала о работе над сериалом «Клюквенный щербет». Она признавалась, что присоединилась к уже сложившейся команде, но коллеги приняли ее очень тепло.

По словам Иртем, дружелюбная атмосфера на площадке помогла ей быстрее адаптироваться. Актриса отмечала, что зрители видят эту близость даже по закулисным кадрам, которые иногда появляются в социальных сетях.

«Хотя я присоединилась к сериалу позже, мои коллеги по съемочной площадке встретили меня с невероятной теплотой, дружелюбием и так, словно я была одной из них. Эта близость действительно ускорила процесс моей адаптации. Актеры и съемочная группа просто замечательные, и, как я уже сказала, здесь очень дружелюбная рабочая атмосфера», — поделилась она.

Иртем также объясняла успех сериала тем, что в нем много эмоций, высокий темп и узнаваемые для зрителей жизненные ситуации.

Кем Эдже Иртем могла стать вместо актрисы

В беседе с Habertürk актриса также признавалась, что если бы не выбрала сцену и кино, могла бы стать врачом.

По словам Иртем, такая мечта появилась у нее еще в старших классах Анатолийской школы. Она считала это семейной чертой: ее отец тоже хотел стать врачом, но в итоге поступил на юридический факультет.

«Актерское мастерство — моя любимая профессия. Но если бы я не была актрисой, я хотела бы стать врачом», — говорила Иртем.

Почему ее слова назвали пророческими

Смерть Эдже Иртем стала потрясением для поклонников турецких сериалов. Незадолго до трагедии актриса отметила 35-летие, а затем новость о ее уходе появилась в турецкой прессе.

Именно поэтому ее недавние рассуждения о судьбе, покое и желании больше не тратить жизнь на тревоги теперь воспринимаются иначе.

В них увидели не просто философские размышления, а горькое напоминание о том, как внезапно может оборваться человеческая жизнь.

Чем была известна Эдже Иртем

Широкую известность Эдже Иртем получила благодаря роли Ишыл в популярном турецком сериале «Клюквенный щербет». К проекту актриса присоединилась в третьем сезоне и быстро запомнилась зрителям.

До этого она снималась в сериалах «Новая невеста», «Неверный», «Права на престол Абдулхамид», «Неверный господин» и других проектах. Иртем также получила музыкальное образование: она окончила отделение оперы и вокала в Университете Яшара.

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