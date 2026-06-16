«Выдать поражение за победу»: Киба прокомментировала решение суда по иску Бони

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Причиной конфликта двух знаменитостей стали высказывания в социальных сетях.

Отказ суда в иске блогера Виктории Бони против бывшей невесты народного артиста России Григория Лепса Авроры Кибы является справедливым. Об этом заявила сама экс-возлюбленная музыканта на своей странице в социальной сети.

«Решение суда является справедливым и честным! Я благодарна суду и верила, что по моему делу будет вынесено справедливое решение, основанное на доказательствах, которые нами были предоставлены в суд!» — написала Киба.

Ранее адвокат блогера заявил, что Аврора отказалась от слов про Боню, которые стали причиной судебных споров, и именно поэтому в иске было отказано. К тому же, по словам юриста, Киба не смогла доказать свою правоту.

Однако, по мнению бывшей невесты Лепса, такая позиция адвоката — лишь интерпретация фактов в попытке выдать поражение за победу.

Киба в своих социальных сетях заявляла о том, что Боня «продавала тело женатым мужчинам». Блогер же отметила, что подобные высказывания рушат ее предпринимательскую репутацию, плохо сказываются на неокрепшей психике ее несовершеннолетней дочери-подростка и далеки от действительности.

Интернет-знаменитость просила суд признать заявления Кибы порочащими и обязать ее выплатить компенсацию в размере трех миллионов рублей.

Сам пост с этим заявлением был удален.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что суд Москвы назначил студенту три года принудительных работ по делу о краже электромопеда, принадлежащего сыну солиста группы «Руки вверх» Сергея Жукова.

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