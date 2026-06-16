Фото, видео: www.globallookpress.com/XinHua/Mao Siqian; 5-tv.ru

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На сборную исламской республики и болельщиков оказывается колоссальное давление.

Сегодня, в день первого матча иранской сборной, активисты поспешили окончательно дискредитировать принцип «спорт вне политики». К стадиону в Лос‑Анджелесе стянулись толпы митингующих. В руках — флаги Ирана с изображением льва и солнца. Их использовали еще до Исламской революции, но сегодня это символ оппозиции, которая требует свергнуть законную власть в Тегеране и установить лояльный Западу режим.

Это лишь один из многих эпизодов политического давления, которое оказывают на иранскую сборную. В этом убедился корреспондент «Известий» Николай Мастеров, он передает из США.

Иранская сборная приезжает на турнир в непростой атмосфере. Часть болельщиков из группы поддержки команды так и не смогли получить допуск на стадион. Организаторы это объясняют проверками безопасности и визовыми ограничениями. И в результате сборная может оказаться без привычной поддержки, что уже вызывает осуждение среди фанатов и экспертов.

Несмотря на запреты ФИФА, символика с политическим подтекстом массово появилась на трибунах. Кто‑то смог пронести дореволюционные флаги, а кто‑то сшивал их прямо на стадионе.

В условиях постоянных провокаций иранская сборная, сыгравшая вничью с Новой Зеландией, проигнорировала итоговую пресс‑конференцию и поспешила покинуть не только стадион, но и Соединенные Штаты.

Напомним, еще до начала турнира разгорелся дипломатический скандал: многие участники делегации не получили визы. А иранским футболистам и тренерам разрешено находиться в Штатах только в день матча — после игры они должны немедленно уехать в Мексику.

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