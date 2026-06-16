Фото, видео: Reuters/Stringer; 5-tv.ru

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Как минимум три танкера и два сухогруза уже пересекли морской рубеж.

Иранские суда вновь начали проходить через Ормузский пролив.

По данным агентства Tasnim, через район, который еще недавно контролировали американские военные, уже проследовали несколько кораблей. Движение постепенно возобновляется в обоих направлениях.

В порты исламской республики идут грузы с сырьем и кормами для скота, а из Ирана выходят танкеры с нефтью. Журналисты отмечают, что за последние часы морской рубеж пересекли как минимум три танкера и два сухогруза.

Впрочем, говорить о полном восстановлении судоходства пока рано. Большинство перевозчиков ждут официального оформления новых правил навигации.

Ранее 5‑tv.ru сообщал, что возобновление движения судов через Ормузский пролив может занять несколько недель — даже в случае скорого снятия ограничений.

По данным источников, ситуация вокруг стратегически важного водного пути остается напряженной. Иран ранее объявил о блокировке прохода для торговых судов, что вызвало серьезные сбои в глобальных поставках энергоресурсов.

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