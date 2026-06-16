Витамины для овощей: как подкармливать культуры монофосфатом калия

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Несмотря на то что это удобрение полезно для всех, у каждого растения есть особенности, которые необходимо учесть.

Монофосфат калия — это удобрение, которое необходимо для формирования плодов у овощей. Об этом информационному агентству URA.RU рассказала садовод Светлана Самойлова.

Она объяснила, что в состав этой прикормки входят калий и фосфор, которые отвечают за крепость растений, формирование завязей и вкус плодов. Монофосфат калия вносится при посадке в сухом виде и перед созреванием плодов — в жидком.

«Монофосфат калия — это то удобрение, которое нужно всем овощам без исключения, когда растения уже прижились и готовятся к плодоношению. Хотите богатый урожай? Подкармливайте монофосфатом калия», — отметила Самойлова.

Она уточнила, что к середине июня внесение азотных удобрений необходимо завершить и перейти к следующему этапу. В жидком виде разводим в соотношении один грамм монофосфата калия на один литр воды. И вносим получившийся раствор во влажную землю после полива или дождя, хорошо промочившего землю.

Если при посадке не вносили это вещество в почву в сухом виде, то можно сделать это в июне. Один стакан удобрения на грядку длиной шесть на один метр.

Эксперт подчеркнула, что завершить подкормку овощей необходимо за две недели до сбора урожая. При этом каждая культура удобряется по своим правилам.

Для томатов достаточно одного внесения монофосфата калия в период, когда началось массовое цветение и уже сформировались завязи размером с фасолину. Азотную подкормку перед этим проводить не нужно, иначе растение может пустить все вещества в ботву, а не в плоды.

Перцы и баклажаны более требовательны, их необходимо обогатить азотом, а через две недели один или два раза внести и монофосфат калия. Идеальное время: цветение и завязывание плодов. Если необходимо повторить прикорм, то проводим его через три-четыре недели после первого, но не менее чем за 14 дней до сбора урожая.

У огурцов плоды растут быстро, поэтому начинать удобрять необходимо сразу после начала массового цветения. Если из-за понижения ночных температур ниже +12 градусов по Цельсию остановился рост культуры или снизилось плодоношение, можно внести это вещество повторно, но перед этим нужно собрать весь имеющийся урожай огурцов.

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