Свадебный этикет: сколько дарить, кого можно привести и как не опозориться

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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Приглашение может вызвать не только радость, но и массу вопросов. Отвечаем на них в материале 5-tv.ru.

Приглашение на свадьбу может вызвать не только радость, но и массу вопросов. Сколько денег дарить молодоженам? Можно ли прийти со своей второй половинкой, если ее не указали в приглашении? Что означают загадочные дресс-коды вроде Cocktail или Black Tie?

Свадьба остается одним из самых значимых семейных праздников, а потому и правила поведения на таком торжестве существуют особые. Большинство из них основаны не на строгих запретах, а на уважении к молодоженам, которые потратили время, силы и деньги на организацию своего дня. Подробнее — в материале 5-tv.ru.

Нужно ли обязательно отвечать на приглашение

На приглашение обязательно нужно отвечать. Даже если вы уверены, что сможете прийти, организаторы должны понимать точное количество гостей.

Если в приглашении указана дата подтверждения участия, лучше не затягивать с ответом. От числа гостей зависят рассадка, меню, количество напитков и даже размер банкетного зала.

Если вы понимаете, что не сможете присутствовать, об этом также стоит сообщить заранее.

Можно ли привести с собой кого-то еще

Одно из самых распространенных заблуждений — считать приглашение автоматически распространяющимся на спутника или спутницу.

Если в приглашении указано только ваше имя, значит организаторы рассчитывают именно на одного человека. Самостоятельно приводить дополнительного гостя считается нарушением этикета.

Если вопрос принципиален, лучше заранее уточнить его у молодоженов. Но даже в этом случае нужно быть готовым услышать отказ. Нередко количество мест на свадьбе строго ограничено бюджетом.

Сколько денег дарить на свадьбу в России

Единой суммы не существует. Размер подарка зависит от региона, формата торжества и степени близости с молодоженами.

В крупных городах друзья и коллеги чаще всего дарят от пяти до 15 тысяч рублей с человека. Близкие родственники обычно преподносят более крупные суммы.

При этом этикет не требует брать кредит ради подарка. Гораздо важнее внимание и искренние поздравления.

Если молодожены составили вишлист — список желаемых подарков, лучше ориентироваться на него. Такой вариант избавляет обе стороны от неловких ситуаций.

Когда лучше вручать деньги

Традиционно конверт дарят во время поздравления молодоженов. Либо есть специальные коробки «семейные банки», куда можно его положить.

Подписывать конверт желательно. Через несколько дней после свадьбы жениху и невесте будет проще разобраться, кто именно сделал подарок.

Перевод на карту тоже считается нормой, особенно среди молодых пар. Однако в таком случае лучше заранее уточнить реквизиты и обязательно написать поздравление.

Что нельзя дарить молодоженам

Если пара просит деньги, не стоит покупать бытовую технику или сервизы на свой вкус. Также лучше отказаться от слишком личных подарков, которые могут поставить молодоженов в неудобное положение.

Домашние животные, экстремальные сюрпризы или предметы с неоднозначным юмором без предварительного согласования считаются не лучшей идеей.

Как понять свадебный дресс-код

Если в приглашении указан дресс-код, его желательно соблюдать.

White Tie — самый официальный формат. Для мужчин предполагается фрак, для женщин — вечернее платье в пол.

Black Tie — классический торжественный стиль. Мужчины надевают смокинг или темный костюм, женщины — вечернее платье.

Cocktail — менее формальный вариант. Подойдут элегантные платья длиной до колена или ниже, а мужчинам — костюм без обязательного смокинга.

Smart Casual обычно встречается на камерных свадьбах за городом. Такой стиль допускает больше свободы, но спортивная одежда и пляжные вещи все равно неуместны.

Какие цвета лучше не выбирать

В российской традиции белый цвет считается прерогативой невесты. Если молодожены специально не попросили гостей прийти в светлых оттенках, белое платье лучше оставить для другого случая.

Осторожнее стоит относиться и к слишком вызывающим нарядам, которые могут перетягивать внимание на себя. Если свадьба тематическая и организаторы просят придерживаться определенной цветовой гаммы, желательно учесть это пожелание.

Можно ли опаздывать на церемонию

По правилам этикета гость должен прибыть заранее.

Особенно это важно, если речь идет о регистрации брака или выездной церемонии. Опоздание может сорвать важный момент и отвлечь внимание других гостей.

Оптимально приезжать за 15–20 минут до начала мероприятия.

Стоит ли публиковать фотографии молодоженов

Сегодня многие пары заранее предупреждают гостей о правилах съемки. Некоторые не против публикаций в социальных сетях, другие просят сначала дождаться официальных свадебных фотографий.

Если таких указаний не было, лучше избегать размещения неудачных кадров молодоженов без их согласия.

Когда можно уходить со свадьбы

Оставаться до самого конца необязательно.

Если необходимо уйти раньше, лучше предупредить молодоженов или кого-то из организаторов. Главное — не исчезать незаметно сразу после банкета и не покидать праздник во время важных церемоний или тостов.

Главное правило свадебного этикета

Большинство норм свадебного этикета сводится к одному принципу — уважению к молодоженам и их гостям.

Если сомневаетесь, как поступить в той или иной ситуации, стоит задать себе простой вопрос: сделает ли ваше решение праздник комфортнее для виновников торжества. В большинстве случаев ответ подскажет правильное поведение лучше любых инструкций.

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