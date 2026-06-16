У берегов Индонезии зафиксировано землетрясение магнитудой 6,7

Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев

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Информация о возможных разрушениях уточняется.

Землетрясение магнитудой 6,7 зафиксировали у берегов Индонезии. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По данным экспертов, эпицентр располагался в 46 километрах к востоку от города Палу, где проживает свыше 282 тысяч человек. Очаг залегал на глубине десяти километров. Информация о пострадавших и разрушениях отсутствует. Угроза цунами не объявлялась.

На прошлой неделе у берегов острова Минданао на Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 8,1. Тогда в результате мощных подземных толчков пострадал город Хенераль-Сантос. Там были разрушены десятки домов, погиб, по последним данным, один человек, а ранения разной степени тяжести получили почти 40.

В то же время эксперты зафиксировали землетрясение вблизи Северных Курил. Мощность подземных толчков была 5,4. Эпицентр находился в 76 километрах юго-восточнее города Северо-Курильска на острове Парамушир. По словам специалистов, очаг залегал на глубине 39 километров под морским дном. Информация о возможных разрушениях и пострадавших не поступала.

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