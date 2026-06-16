За утро силы ПВО уничтожили 35 беспилотников, летящих на Москву

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

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На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

За утро силами ПВО России было перехвачено 35 украинских беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своем канале в мессенджере МАКС.

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — уточнил глава города.

Территория России регулярно подвергается атакам со стороны Украины с начала специальной военной операции. О ней президент РФ Владимир Путин объявил в феврале 2022 года. При этом Киев применяет как беспилотники, так и обстреливает приграничные регионы России ракетами.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что трое механизаторов погибли во время проведения сельскохозяйственных работ в поле в Брянской области в результате атаки украинского беспилотника.

Также 5-tv.ru писал о том, что ракетная опасность была объявлена в шести регионах России: Татарстане, Чувашии, а также Ульяновской, Пензенской, Орловской и Воронежской областях. При объявлении такой угрозы необходимо найти укрытие в помещениях без окон со сплошными стенами, например, в ванной или кладовой.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.