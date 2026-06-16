В Казань прибыли первые участники саммита Россия-АСЕАН

Фото, видео: © РИА Новости/Максим Богодвид; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

На повестке — международные и региональные вопросы.

В Казань прибывают первые гости из Юго-Восточной Азии, чтобы принять участие в саммите Россия-АСЕАН. Одно из главных экономических и дипломатических событий года начинается завтра, 17 июня.

Сегодня в столице Татарстана хлебом, солью и традиционным чак-чаком встречали спецпредставителя Мьянмы — страны, с которой Россия сейчас активно развивает туристические связи. В частности, стороны отменили взаимные визы.

Напомним, в объединение АСЕАН входят 11 стран Юго-Восточной Азии. Отношения России и ассоциации государств с 2018 года носят характер стратегического партнерства. Сейчас товарооборот превышает 40 миллиардов долларов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.