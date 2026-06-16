В Краснодарском крае ввели режим ЧС из-за прорыва дамбы
Фото, видео: © РИА Новости/МЧС РФ; 5-tv.ru
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Жителей эвакуируют, подтоплены десятки домов.
После тропических ливней Кубань захлестнули масштабные наводнения. В Крымском районе из-за прорыва дамбы ввели режим ЧС.
Под воду ушли десятки домов. Объявлена эвакуация. Развернуты пункты временного размещения для пострадавших.
«Все ковры, вся мебель, холодильник, кресла, кровати, печка затоплена… У людей большое горе. Очень большое горе у людей», — говорит местный житель.
Тем временем, экстренные службы региона готовятся к новому удару стихии. В ближайшие два дня на Кубань снова обрушатся грозы с градом и шквалистым ветром.
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