В Краснодарском крае ввели режим ЧС из-за прорыва дамбы

Фото, видео: © РИА Новости/МЧС РФ; 5-tv.ru

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Жителей эвакуируют, подтоплены десятки домов.

После тропических ливней Кубань захлестнули масштабные наводнения. В Крымском районе из-за прорыва дамбы ввели режим ЧС.

Под воду ушли десятки домов. Объявлена эвакуация. Развернуты пункты временного размещения для пострадавших.

«Все ковры, вся мебель, холодильник, кресла, кровати, печка затоплена… У людей большое горе. Очень большое горе у людей», — говорит местный житель.

Тем временем, экстренные службы региона готовятся к новому удару стихии. В ближайшие два дня на Кубань снова обрушатся грозы с градом и шквалистым ветром.

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