Шоу о выборе пути, внутренней силе и будущем: что ждет выпускников на «Алых парусах-2026»

Фото, видео: 5-tv.ru

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Раскрыта концепция концерта праздника.

На Дворцовой площади в Петербурге возводят «Город мечтателей», где 27 июня загадают тысячи желаний. Это подготовка к празднику всех выпускников «Алые паруса-2026» вышла на новый этап — строительства сцены. Концертную часть шоу в этому году посвятят именно мечтам, которые зарождаются в детстве и сопровождают человека на всем жизненном пути. А выпускники станут не просто зрителями, а полноценными участниками программы. Подробности — у корреспондента «Известий» Наталии Оскерко.

Шесть с половиной километров металлических конструкций, две тонны реквизита! Такой масштабной стройки в самом центре Петербурга не было давно.

На Дворцовой площади два крана-стотонника удерживают и медленно поднимают тяжелейшую стальную конструкцию. Параллельно внизу монтируют четыре ее опоры. Так будущая сцена растет прямо на глазах.

Площадь застройки сцены для праздника «Алые паруса» в этот раз вдвое больше, чем в прошлом году. 75 метров в ширину, более 30 — в высоту. И необычное архитектурное решение — сразу две крыши.

«В этом году обе крыши наклонные. Это достаточно сложная инженерная проработка, чтобы учесть и выровнять все элементы. Поэтому их наклон и то, что они абсолютно независимы... это, наверное, их самая интересная особенность», — говорит Анна Иода, продакшн-менеджер концертной части праздника выпускников «Алые паруса-2026».

А вообще это будет целый город — мечтателей. Где зарождаются и сбываются самые главные в жизни желания. Выпускникам и телезрителям расскажут историю о выборе пути, внутренней силе. Будущем, которое каждый создает сам для себя и своей страны.

«Мы говорим о мечте, которая зарождается где-то в самом раннем возрасте. Мы к ней идем сложными путями, но мы все равно к ней приходим. Все зависит от нас, потому что, конечно, чудеса делаются своими руками! Об этом не зря писал Александр Грин», — поясняет Татьяна Трошнева, режиссер-постановщик концертной части праздника выпускников «Алые паруса-2026».

Концертная часть праздника объединит, без преувеличения, всю Россию! Выпускники будут не зрителями, а соавторами сюжета. На Дворцовой площади встретятся разные регионы, поколения и судьбы.

«Чтобы они понимали, что они живут в огромной стране…. Чтобы они понимали, что не они, только вот эти тысячи, которые на площади будут находиться, а что их больше, миллионы. И эти миллионы — вся территория страны», — уточняет Феликс Михайлов, художественный руководитель и главный режиссер концертной части праздника выпускников «Алые паруса-2026».

Ленинградские школьники о таком выпускном могли только мечтать. Первые «Алые паруса» состоялись в 1968-м. Тогда это был камерный молодежным праздник, да и традиция долго не прожила. В 2005 ее возродили по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.

Теперь это не просто визитная карточка Северной столицы, а событие международного масштаба. В прошлом году трансляцию посмотрели больше 45 миллионов зрителей. Она установила сразу четыре рекорда и получила национальную телевизионную премию «ТЭФИ».

«Каждый год это, действительно, маленькое чудо. Невероятно сложные работы на высокой степени напряжения. На самом деле это так — очень высокая ответственность, огромное количество ребят здесь на набережной, на Дворцовой площади», — говорит Дмитрий Минков, директор по логистике и безопасности проекта «Алые паруса».

Этот праздник будет еще масштабнее. Петербург ждет выпускников из разных стран и каждого региона России. Только по примерным подсчетам, гостей будет больше, чем в прошлом году, на 7000 человек.

И все они соберутся вместе, чтобы мечтать в самом сердце Северной столицы, а потом любоваться бригом под алыми парусами, который под тысячи залпов салютов и фейерверков проводит вчерашних школьников во взрослую жизнь.

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