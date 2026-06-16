От чавканья до зависимостей: что россиянок бесит в мужчинах

Фото: 5-tv.ru

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При этом не все привычки могут вызвать отвращение у женщин.

Россиянки готовы простить мужчинам неумение готовить, но не потерпят зависимостей. Об этом порталу Газета.ру сообщили в пресс-службе дейтинг-сервиса.

Отталкивающие факторы

Именно алкоголь, азартные игры и другие виды зависимости женщины считают главными «красными флагами» в отношениях с противоположным полом. В список тревожных сигналов они также отнесли грубость, скупость и нездоровое отношение к деньгам, лень и отсутствие целей в жизни, эгоизм и эмоциональную закрытость.

Что не считается критичным

При этом сотрудники сервиса отметили, что не все недостатки вызывают отторжение среди женщин. Так, россиянки могут спокойно отнестись к неумению готовить и нерегулярной уборке, потребности в личном пространстве, видеоиграм и хобби, на которые мужчины тратят все выходные.

Раздражители

Среди повседневных привычек, которые бесят женщин, выделяются чавканье, неубранная после себя ванная комната, трапеза в кровати, мусорный пакет, который мужчина не выбрасывает, и долгое пребывание в туалете с телефоном.

Портал пишет, что почти каждая вторая россиянка уверена в невозможности исправить мужчину — проще принять все недостатки человека или расстаться с ним. А в «перевоспитание» верят только 5%.

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