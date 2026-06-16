Под воздействием третьих лиц: в Туле задержали 20-летнего парня за поджог отделений банков
В Туле молодой человек поджег два банковских офиса
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Против задержанного возбудили уголовное дело.
В Туле поймали 20-летнего парня, которого подозревают в поджоге двух банковских отделений в городе. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Тульской области.
В ведомстве отметили, что пожары вспыхнули вечером 14 июня в зданиях на Красноармейском проспекте и улице Фрунзе. Жертв и пострадавших в результате возгораний нет. Прибывшие к месту происшествия спасатели быстро потушили огонь.
«Молодой человек умышленно совершил поджог вышеуказанных помещений, после чего скрылся с места происшествия. Сотрудниками полиции при проведении оперативно-розыскных мероприятий был задержан 20-летний туляк», — говорится в сообщении.
В управлении также подчеркнули, что преступник устроил пожар в помещениях «под воздействием третьих лиц». Сейчас парень находится в районном отделении полиции. Против него возбудили уголовное дело.
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