«Третий по счету»: названа причина смерти Владимира Кузьмина
Инженер Владимир Кузьмин умер в результате инсульта
Фото: YouTube/vladimir kuzmin
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Создатель синтезатора «Поливокс» умер 12 июня.
Советский инженер и конструктор Владимир Кузьмин ушел из жизни в результате инсульта. Об этом ТАСС сообщил гендиректор Экспериментальной фабрики электронных музыкальных инструментов (ЭФЕМИ) Антон Бойков.
«Владимир Михайлович скончался от третьего по счету инсульта», — сказал он.
Другие подробности смерти Бойков не раскрыл.
Создатель легендарного синтезатора «Поливокс» Владимир Кузьмин умер 12 июня на 72-м году жизни. Он родился 13 октября 1953 года во Владивостоке, однако свою профессиональную карьеру он начал строить в Свердловске (ныне — Екатеринбург).
Именно благодаря «Поливоксу» инженер обрел широкую известность не только внутри страны, но и за ее пределами. С 1992 года он руководил Уральским центром музыкальной технологии и занимался преподавательской деятельностью.
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