Умер создатель советского синтезатора «Поливокс» Владимир Кузьмин

Фото: YouTube/vladimir kuzmin

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Названа причина смерти инженера.

Создатель советского синтезатора «Поливокс» Владимир Кузьмин умер, ему был 71 год. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на генерального директора Экспериментальной фабрики электронных музыкальных инструментов (ЭФЕМИ) Антона Бойков.

«Мы общаемся с семьей Владимира Михайловича, он ушел из жизни 12 июня 2026 года», — заявил собеседник агентства.

Причиной смерти Владимира Кузьмина стал инсульт.

В пресс-службе ЭФЕМИ также добавили, что деятельность талантливого инженера была известна не только в СССР и России, но и за рубежом, а его вклад в выпуск электронных музыкальных инструментов огромен.

Владимир Кузьмин родился 13 октября 1953 года во Владивостоке, однако большую часть своей жизни провел в Екатеринбурге. Синтезатор «Поливокс» он разработал на Качканарском радиозаводе «Форманта». Известно, что над дизайном инструмента трудилась жена Владимира Кузьмина — Олимпиада.

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