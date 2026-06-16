Фото, видео: www.globallookpress.com/Marko König; 5-tv.ru

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Большое количество насекомых связано с сезоном размножения.

Астрахань переживает нашествие кузнечиков. Насекомые в огромном количестве буквально повсюду, на дорогах, заборах, скамейках, подоконниках и, конечно, забираются в дома. Многие жители путают их с саранчей, но специалисты говорят, что это кузнечики и с ними надо поосторожнее.

«У кузнечика мощный грызущий аппарат, если его ловить, то может укусить. Укус не ядовитый, но лучше в руки их не брать», — напоминает начальник отдела защиты растений Россельхозцентра Астраханской области Людмила Костягина

Такое количество кузнечиков связано с тем, что как раз сейчас у них сезон размножения. Примерно через несколько недель они все попрячутся.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие паразиты прячутся в букетах цветов. Некоторые из них могут вызвать аллергию у человека, другие, если окажутся в комнате, попытаются захватить в ней все растения.

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