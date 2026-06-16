В США успешно смогли изменить ДНК человека

Фото, видео: 5-tv.ru

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Новая технология может влиять на здоровье и внешность будущего ребенка.

Скоро на Земле могут появиться «дети на заказ». Ученые впервые смогли отредактировать ДНК человеческого эмбриона. Это не только шанс «спроектировать» внешность будущего ребенка, но и возможность навсегда избавиться от наследственных болезней. Вот только где грань между наукой и божественным замыслом, и что будет, когда человек возьмет на себя роль творца? В этом разбирался корреспондент «Известий» Александр Орлов.

То, что раньше считалось научной фантастикой, теперь не кажется таким невозможным. Ученые колумбийского университета в США научились изменять геном человека на стадии эмбриона.

«Технология может однажды позволить родителям безопасно исправлять вызывающие заболевания мутации в эмбрионах. Но она также может быть использована для отбора желаемых признаков», — говорит Дитер Эгли, руководитель исследования.

Речь идет о технологии Base Editing — усовершенствованной версии редактирования генов. До этого единственным действенным был так называемый метод CRISPR.

«CRISPR позволяет вводить реагенты в эмбрион, и они вызывают изменения в целевом гене. И это уже делалось: в 2018 году в Китае исследователь, нарушив все этические нормы, отредактировал несколько эмбрионов, которые затем были имплантированы, и дети родились», — говорит Шай Карми, генетик.

Однако тот же CRISPR был больше похож на молекулярные ножницы, буквально разрезающие ДНК. В то время как BASE Editing — более тонкий метод. Наши генетики подтверждают — технология может быть революционной.

«Первый и самый главный плюс — это высокая точность. Раз нет разрыва ДНК, то гораздо меньше случайных мутаций в других местах», — говорит Альберт Ризванов, профессор кафедры генетики института фундаментальной медицины и биологии ФГАОУ ВО.

Впрочем, это вызывает этические споры. В перспективе технология позволит менять внешность, здоровье и другие характеристики еще до рождения. И может возникнуть тренд на создание «дизайнерских детей». Ведь метод будет доступен при проведении искусственного оплодотворения.

Тогда процедура ЭКО будет больше похожа на сборку персонального компьютера по индивидуальному заказу. Устанавливаем видеокарту помощнее или планируем орлиное зрение у будущего ребенка. Ну и, конечно, самым дорогим атрибутом, скорее всего, был бы интеллект. Ведь каждый хочет, чтобы его ребенок был самым умным.

Тогда мир будет похож на антиутопию, где чем человек богаче, тем более модифицированное чадо он может себе позволить.

«Это как любая новая технология — мы не знаем, как она работает в долгосрочной перспективе. Что будет с этими детьми через десять-двадцать лет, как проявятся эти изменения» — подчеркивает Екатерина Суркова, кандидат биологических наук, руководитель научных коммуникаций медико-генетического центра.

В церкви напоминают, что подобные эксперименты проводились в нацистской Германии, где с помощью евгеники выводили идеального арийца.

«Опыты подобного рода в нацистской Германии проводились. Тогда они опирались на уровень науки более низкий, чем теперь. С точки зрения христианской это совершенно недопустимое вмешательство в Божий замысел о человеке. Не думаю, что эти эксперименты увенчаются окончательным успехом», — говорит Владислав Цыпин, протоиерей.

Пока технология остается предметом научных дискуссий. Но если однажды ученые смогут гарантировать ее безопасность, человечеству придется ответить на куда более сложный вопрос — не что мы можем изменить в человеке, а что менять действительно допустимо.

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