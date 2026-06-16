Режиссеру Балабанову откроют памятник в Екатеринбурге

Фото, видео: 5-tv.ru

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Основой композиции монумента стала копия трамвая из фильма «Брат».

Режиссеру легендарного «Брата», первого блокбастера в истории российского кинопроката, сегодня открывают памятник в Екатеринбурге. Алексея Балабанова, называют главным новатором и провокатором отечественного кино. Его «Груз 200», «Жмурки» и «Война» — портрет России в самые тяжелые постсоветские годы. О том, как создавали памятник, для человека, который смог увидеть силу в правде, расскажет корреспондент «Известий» Нина Катаева.

Здесь уже почти все готово к громкой премьере. Главный герой занял свое место. Скоро включат софиты, и Алексей Балабанов снова окажется в центре внимания.

Пустой вагон трамвая, в котором сидит фигура Балабанова, имеет особенные пропорции. Если немного отойти, посмотреть, то он напоминает киноэкран. В масштабе это размеры той самой кинопленки, на которую был снят легендарный «Брат».

Основа памятника культовому режиссеру — грузовой трамвай, копия того, на котором самый известный «брат» России Данила Багров спасался от бандитов. Стук колес в фильмах Балабанова был частым саундтреком.

«Для многих трамвай является одним из символов Балабанова, поскольку он в каждом фильме это использует. Плюс Екатеринбург, трамвайный город. Здесь очень много трамваев, старинные…» — говорит скульптор Мейрам Баймуханов.

Такой образ мемориала возник не сразу. Больше года полсотни скульпторов со всей страны представляли свои эскизы. Но жюри, куда входили друзья и семья режиссера, в голос говорили: «Не верю!»

«Очень много было типовых проектов: человек с кинокамерой, человек, выходящий из стены, на стене название наших рок-групп. Но это все как будто мы уже где-то видели», — говорит рок-гид Светлана Толмачева.

«Нащупать» подходящий образ удалось петербургскому скульптору Мейраму Баймуханову. Его Балабанов в узнаваемой панаме-афганке, тельняшке и джинсовой куртке. Он молод, а впереди — большое будущее.

«Я принес им все, которые у нас были дома, архивные альбомы с молодыми фотографиями отца. Надя, папина жена. Она важные очень визуальные вещи (привнесла в проект. — Прим. ред.), которые она хорошо помнит. Которые она видела в Балабанове, как красивые, в мужчине…» — вспоминает Федор Балабанов, сын режиссера.

Саму фигуру автора «Жмурок» и «Груза 200», отливали в Петербурге. А вот десятитонный трамвай — в свердловской мастерской. Махина состоит из 250 деталей, которые собрали словно конструктор. Припаркован трамвай в Екатеринбурге — на родине режиссера, где начался его творческий путь.

«Мы понимали, что этот трамвай рядом со Свердловской киностудией не поместится. Была выбрана площадь у Дворца молодежи, потому что он и жил там рядом, и учился в гимназии», — пояснил заместитель главы Екатеринбурга Рустам Галямов.

Композиция вышла аскетичной, в стиле Балабанова. Только бронза, а внутри металлический каркас. Специально оставили шероховатости, чтобы передать ту самую неглянцевую эстетику балабановогого кино.

Памятник получился по-настоящему народным. Любой человек сможет походить внутри трамвая, забраться в кабину. Главное, здесь есть на что посмотреть: на каждом шагу — отсылка к культовым фильмам режиссера. Тут и плеер Данилы Багрова, и «Крылья» Наутилуса, и берет Насти Полевой, и книга Агаты Кристи — это все намек на друзей-музыкантов из свердловского рок-клуба, которые подарили саундтреки его культовым фильмам.

Балабанов создал свою вселенную, где правда всегда сильнее. И уже сегодня каждый его зритель сможет сесть рядом с ним, сделать фото или просто помолчать.

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