Фото, видео: Reuters/STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAI; 5-tv.ru

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Ранее сообщалось, что ракета Patriot американского производства попала в храмовый комплекс.

Громче всего во всех украинских и западных СМИ сейчас обсуждают Киево-Печерскую лавру. На нее упала выпущенная ВСУ американская ракета Patriot, но, ожидаемо, обвинения посыпались в адрес России. И даже не это самое ужасное. Дело в том, что один из древнейших христианских монастырей, православную святыню, киевский режим использует как свое подсобное хозяйство. После захвата, там проводят даже гастрономические фестивали, а когда требуется, под сводами храма вновь начинают говорить о религии и обвинять тех, кто «попирает веру». И это уже даже не двойные стандарты, а полноценная духовная продажность. Тему продолжит корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин.

Пиар во время чумы. Так назвал бы свою пьесу Пушкин, если бы жил в наше время и видел то, что творил сегодня Зеленский. Казалось бы, все шло у киевского режима, как по маслу. После российского обстрела вдруг горит крыша Киево-Печерской лавры, исторического символа христианской веры. Бьют тревожные колокола. Сильный кадр.

Но вдруг всплывают вот эти кадры. Фотографы офиса президента расположились на удобной крыше, чтобы вести красивую съемку пожара в лавре. И теперь уже есть большие сомнения, что кровля собора загорелась от обломков ракеты украинской ПВО, а не от руки самих пиарщиков.

Шоумен тут же примчался на съемочную площадку, в буквальном смысле, с выпученными глазами, ведь пиар сам себя не сделает. Во время проходок внимательно смотрит, снимает ли его камера. Ему это важно. Куда важнее, чем сама лавра и многолетние проблемы ее прихожан, на которые он и его СМИ никогда не реагировали.

«Когда они выгоняли оттуда монахов, когда они там творили беспредел, Зеленского там не было абсолютно. Здесь вот он показывает. Он получает за это деньги», — говорит военный эксперт Василий Дандыкин.

Нужный пиар в канун открытия саммита G7, где Зеленский должен выпрашивать новую помощь. Это же не какие-то там гонения на православную церковь, когда киевлян атаковали люди вздымающие руки в нацистском приветствии. Это не унизительные кулинарные шоу перед алтарем и рок-концерты там же. Все это Зеленского не волновало, как и мэра Киева Кличко, который начал проводить параллели с 1941 годом и уничтоженным фашистами Успенским собором. Но Кличко, такой Кличко. Особенно когда критикует фашизм, одновременно помогая нацистам из «Азова»*.

«Национальное наследие, зона ЮНЕСКО и обстрелы — это не случайность, это такой символизм, знаете, „рашизм“, как его называют в народе», — заявил мэр Киева.

Запад всегда молча поддерживал киевский режим в гонениях на православную церковь. Когда сносили здание Десятинного монастыря в Киеве, Преображенский храм в Ивано-Франковске или Владимирский — во Львове. И лицемерно подыграли Киеву и в этот раз, назвав произошедшее в Лавре варварством.

«Для нас, французов, это равносильно бомбардировке Нотр-Дама или базилики Сен-Дени», — отметил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро.

На этом саммите планировали обсуждать мирные переговоры по Украине. И горящая лавра была так нужна Зеленскому для продолжения войны и своего правления.

«Мы могли бы встретиться с российской стороной на саммите. Европа и США согласны. Но Россия снова демонстрирует, что не готова к этому», — говорит глава киевского режима.

Очередной повод уйти от переговоров найден. Впрочем, за 12 лет войны, включая период минских соглашений, которые Запад использовал лишь для накачки Киева оружием, ничего нового не произошло.

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* — Организация признана террористической, запрещена в РФ.