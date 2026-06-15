Диану Шурыгину обвинили в создании порно
Против Дианы Шурыгиной возбудили уголовное дело о создании порно
Фото: www.globallookpress.com/Anatoly Lomokhov
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Блогер пока никак не отреагировала на эту новость.
Блогер Диана Шурыгина снова оказалась в центре внимания — в отношении нее возбудили уголовное дело по статье о создании и распространении порнографии. Об этом сообщает MSK1.
Суд заинтересовался Шурыгиной из-за ее видео интимного характера, которые она размещала на платформе OnlyFans. В опубликованной картотеке указано, что обыск по ее делу запланирован на 27 июня.
При этом сама блогер пока никак не отреагировала на эту новость.
Диана Шурыгина прославилась после резонансной истории в Ульяновске, которую обсуждали не только в интернете, но и на федеральных телеканалах. Она заявила, что на вечеринке ее напоил и изнасиловал 20-летний Сергей Семенов, которого потом посадили в колонию на восемь лет.
Громкий скандал сделал Шурыгину известной — она стала блогером, снималась в рекламе.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что бывший возлюбленный Шурыгиной обвинил ее в воровстве и обратился в полицию.
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