Диану Шурыгину обвинили в создании порно

Фото: www.globallookpress.com/Anatoly Lomokhov

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Блогер пока никак не отреагировала на эту новость.

Блогер Диана Шурыгина снова оказалась в центре внимания — в отношении нее возбудили уголовное дело по статье о создании и распространении порнографии. Об этом сообщает MSK1.

Суд заинтересовался Шурыгиной из-за ее видео интимного характера, которые она размещала на платформе OnlyFans. В опубликованной картотеке указано, что обыск по ее делу запланирован на 27 июня.

При этом сама блогер пока никак не отреагировала на эту новость.

Диана Шурыгина прославилась после резонансной истории в Ульяновске, которую обсуждали не только в интернете, но и на федеральных телеканалах. Она заявила, что на вечеринке ее напоил и изнасиловал 20-летний Сергей Семенов, которого потом посадили в колонию на восемь лет.

Громкий скандал сделал Шурыгину известной — она стала блогером, снималась в рекламе.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что бывший возлюбленный Шурыгиной обвинил ее в воровстве и обратился в полицию.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.