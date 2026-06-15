В России объявили конкурс инициатив по сохранению и защите исторической памяти

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Он связан с 85-й годовщиной начала Великой Отечественной войны.

В России стартовал Всероссийский конкурс инициатив по сохранению и защите исторической памяти в преддверии 85-й годовщины начала Великой Отечественной войны. Об этом сообщила руководитель Национального центра исторической памяти при президенте России Елена Малышева на пресс-конференции в ТАСС.

Проект запускается уже во второй раз — прием заявок начался 12 июня. Главная цель конкурса заключается в поддержке авторских и общественно значимых инициатив, которые помогают сохранить историческую правду, укрепить гражданскую идентичность и связать поколения.

Кроме того, непосредственно в День памяти и скорби, 22 июня, будет дан старт еще одному конкурсу. Он посвящен памяти жертв геноцида советского народа, и в этом году проект впервые получит международный статус.

«Речь идет о том, что геноцид советского народа — это история, которая не ограничивается локацией какого-либо одного современного государства. Все народы Советского Союза в той или иной степени стали жертвами геноцида», — подчеркнула Елена Малышева.

Она отметила, что в этом году все памятные мероприятия проводятся с опорой на федеральный закон об увековечении памяти жертв геноцида советского народа, а также в рамках объявленного президентом РФ Владимиром Путиным Года единства народов России.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что уникальный поезд-музей отправился с Белорусского вокзала в Москве, состоящий из семи вагонов с экспозициями, посвященными борьбе с нацизмом в годы Великой Отечественной войны.

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