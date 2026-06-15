Змея в доме: инфекционист назвал порядок действий в случае укуса
Инфекционист Волчков: при укусе змеи народные методы не помогут
Фото: www.globallookpress.com/Frank Paul Fietz
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Появление рептилии в квартире или на даче может застать врасплох, но паника только повышает риск неверных действий.
Змеи могут оказаться в жилом помещении или загородном доме, особенно в теплый сезон. В городских квартирах причиной чаще становится побег экзотического питомца у соседей, а на дачах рептилии ищут прохладу, укрытие или следуют за грызунами, сообщает URA.RU.
Если змея заползла в дом, не нужно пытаться поймать ее самостоятельно. Рекомендуется не приближаться к рептилии, покинуть помещение и вызвать спасателей. Резкие движения, попытки ударить змею или схватить ее могут спровоцировать укус.
Врач-инфекционист Павел Волчков предупредил, что при укусе не помогут прижигания, разрезы и народные методы. Пострадавшему следует сохранять спокойствие, обездвижить укушенную конечность, промыть рану, наложить чистую повязку и ждать медиков.
По словам специалиста, эффективным способом борьбы с ядом остается введение сыворотки, желательно в течение первого часа.
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