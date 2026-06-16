Главные секреты: как сварить идеальное варенье-пятиминутку из клубники

Варенье-пятиминутку нельзя активно мешать, иначе оно превратится в кашу

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Приготовить летнее лакомство можно достаточно быстро, главное — дать ему настояться.

С наступлением июня на российских кухнях традиционно начинается горячая пора приготовления клубничных заготовок. О главных секретах идеального варенья-пятиминутки, которое сохранит форму ягод и насыщенный аромат, рассказало издание URA.RU.

Правильная подготовка

Первое правило идеального варенья-пятиминутки — мыть клубнику нужно строго перед самой варкой и обязательно с зелеными хвостиками. Если оборвать плодоножки заранее, ягода моментально впитает воду, станет водянистой, а сироп получится слишком жидким. После мытья плоды нужно обязательно просушить на бумажном полотенце.

Тонкости варки

Для варки рекомендуется выбирать спелые ягоды средней величины и широкую посуду, чтобы лишняя влага испарялась быстрее. При этом сам процесс термической обработки не должен превышать пяти минут.

Чтобы сохранить форму плодов и не превратить варенье в кашу, массу нельзя активно мешать ложкой — достаточно аккуратно проводить силиконовой лопаткой вдоль стенок емкости. Сохранить красивый насыщенный цвет поможет щепотка лимонной кислоты или пара капель лимонного сока.

Перед тем как разлить готовое варенье по банкам, ему нужно дать постоять около 15 минут. Это необходимо для того, чтобы ягоды равномерно пропитались сиропом и в дальнейшем не всплывали к самой крышке.

Секретные ингредиенты

Чтобы удивить близких необычным вкусом, кулинары советуют добавить при варке палочку корицы или пару горошин душистого перца.

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