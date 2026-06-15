«Футбол вне политики»: ФИФА пригласит юношескую сборную России на турнир в США

Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

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Соревнования планируется организовать уже в сентябре этого года.

Международная федерация футбола (ФИФА) допустит юношескую сборную России в возрасте до 15 лет до участия в новом турнире в США. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов.

Митрофанов пояснил, что к участию в турнире приглашены все 211 национальных ассоциаций, входящих в состав ФИФА. На эти состязания не распространяются никакие ранее принятые ограничения.

«ФИФА возвращается к базовому постулату: футбол должен находиться вне политики. Это первый шаг организации к тому, чтобы все детско-юношеские соревнования были максимально открыты для всех участников процесса», — отметил он.

По информации издания The Athletic, соревнования планируется организовать уже в сентябре этого года. Причем матчи будут проходить на уменьшенных полях, с укороченным временем таймов и с командами по семь-девять человек. На первом этапе проекта сыграют только мужские команды, а к 2027 году организаторы планируют привлечь и женские сборные.

В феврале 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) совместно отстранили все российские сборные и клубы от официальных международных турниров на неопределенный срок.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что хотя Россия не участвует в чемпионате мира по футболу 2026, ее флаг был вывешен на стадионе «Ацтека» в Мехико среди флагов других стран перед матчем открытия.

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