Семье Татьяны Плетневой не хватает денег на похороны
Семье актрисы Татьяны Плетневой не хватает денег на похороны
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Фото: © РИА Новости/Кристина Соловьёва
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Актриса умерла в ночь с 12 на 13 июня.
Умершая в ночь с 12 на 13 июня актриса Татьяна Плетнева полгода не работала из-за болезни, и теперь у ее семьи нет средств на ее похороны. Об этом родные артистки рассказали в обращении на ее странице в соцсетях.
«Полгода по известным теперь причинам Татьяна не работала и семейная казна пустела. По предварительным расчетам похороны выйдут в сумму, превышающую 200 тысяч...» — указано в посте.
Ранее 5-tv.ru сообщал со ссылкой на источник в окружении умершей актрисы, что причиной смерти Татьяны Плетневой, предположительно, стало онкологическое заболевание. По имеющимся данным, она скончалась в больнице. Кроме того, в последнее время Плетнева очень сильно похудела. Болезнь победила ее за несколько месяцев, еще совсем недавно она появлялась на публике, выглядела бодро.
Зрителям актриса была известна по ролям не только в кинофильмах, но и в многосерийных проектах. В частности, она появлялась в «Кухне», «Улицах разбитых фонарей» и «Следе». Плетнева также снималась в комедийных сериалах, среди которых «Счастливы вместе», «Интерны» и «СашаТаня».
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