Оператор «Северного потока — 2» оспорил решение ЕС об отказе от газа РФ
Фото: www.globallookpress.com/Stefan Sauer
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В заявлении указывается, что это решение нарушает шесть основных европейских норм.
Оператор газопровода «Северный поток — 2» — компания Nord Stream 2 AG — направила исковое заявление в суд Европейского союза (ЕС) с целью оспорить решение о запрете импорта российского газа. Об этом сообщается в официальном уведомлении, опубликованном на сайте суда ЕС.
«Иск подан 27 апреля компанией Nord Stream 2 AG против Европарламента и Совета ЕС. Требование истца — отмена решения Совета ЕС и Европарламента номер 2026/261», — говорится в заявлении.
Документ, принятый в январе 2026 года, устанавливает жесткие рамки по исключению поставок природного газа из России, а также подготовку к отказу от российской нефти.
В своем обращении компания Nord Stream 2 AG указывает, что принятое решение нарушает сразу шесть базовых европейских норм.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что депутат бундестага, заместитель руководителя фракции «Альтернатива для Германии» Маркус Фронмайер заявил о том, что уцелевшая ветка газопровода «Северный поток — 2» готова к запуску, который может произойти примерно через три месяца.
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