В Иркутской области потерпел крушение самолет Ту-22M3

Фото: © РИА Новости/Министерство обороны РФ

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Авария случилась при заходе на посадку.

Сверхзвуковой самолет Ту-22M3 потерпел крушение при заходе на посадку во время учебно-тренировочного полета в Иркутской области, сообщило Минобороны РФ

Экипаж успел катапультироваться, разрушений на земле нет. Как уточнили в ведомстве, жизни и здоровью летчиков ничего не угрожает.

«Самолет выполнял полет без боекомплекта», — сообщили в министерстве обороны.

На месте работает комиссия главного командования ВКС.

Самолет рухнул неподалеку от берега Ангары, после чего в небо поднялся столб дыма.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Татарстане разбился самодельный легкомоторный самолет, погиб пилот. Трагедия произошла возле села Казанбаш Арского района. Погиб 57-летний мужчина, который, по предварительным данным, самостоятельно сконструировал аппарат. Следственные органы организовали процессуальную проверку по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Также в в американском штате Миссури разбился самолет с парашютистами на борту. Воздушное судно рухнуло в районе аэродрома Батлер Мемориал практически сразу после взлета, все 12 человек, находившиеся на борту, погибли.

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