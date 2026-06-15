Трамп объявил о возобновлении движения судов через Ормузский пролив

Фото: Reuters/Stringer

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Корабли следуют по безопасному южному маршруту.

Суда начали возобновлять безопасное движение через Ормузский пролив. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в своей социальной сети.

«Суда, многие из которых загружены нефтью, начинают движение к выходу из Ормузского пролива», — написал он в личном блоге.

Они следуют по южному маршруту, который считается чистым и безопасным.

Накануне президент США официально подтвердил заключение нового соглашения с Ираном и анонсировал открытие этого маршрута.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что официальная церемония подписания сделки между Вашингтоном и Тегераном пройдет в пятницу, 19 июня, в Швейцарии. Соглашение включает 14 пунктов, в том числе обязательство Ирана не стремиться к созданию ядерного оружия. Текст документа будет опубликован в ближайшее время.

Исламская республика также официально подтвердила заключение мирного соглашения с США. Однако замминистра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади подчеркнул, что республика не полностью доверяет американской стороне и готова принять ответные меры в случае нарушения сделки со стороны США.

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