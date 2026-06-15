Ромашка на ночь, мята после еды: какие травяные чаи пить и зачем

Daily Mail: некоторые травяные саи могут быть опасны при постоянном употреблении

Фото: www.globallookpress.com/Du Yu

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На полках магазинов представлены десятки настоев — ромашка, мята, имбирь, фенхель, шиповник и многие другие.

Травяные чаи давно перестали быть экзотикой. Если раньше большинство людей ограничивались черным или зеленым чаем, то сегодня на полках магазинов можно найти десятки вариантов настоев — ромашку, мяту, имбирь, фенхель, шиповник, ройбуш, куркуму и самые разные фруктовые смеси.

Им приписывают множество полезных свойств: улучшение сна, поддержку пищеварения, помощь иммунитету, снижение воспаления и даже облегчение некоторых возрастных изменений. Неудивительно, что поклонниками травяных чаев называют как знаменитостей, так и сторонников здорового образа жизни по всему миру.

Но действительно ли чашка ароматного настоя способна принести пользу организму? И какие травяные чаи считаются наиболее перспективными с точки зрения науки? На эти вопросы ответило издание Daily Mail.

Диетолог и исследователь общественного здоровья доктор Эмма Дербишир отмечает: травяные чаи не стоит воспринимать как лекарство.

Однако исследования показывают, что некоторые из них действительно содержат биологически активные вещества, способные оказывать умеренное положительное влияние на здоровье. Главное — рассматривать их как часть сбалансированного рациона, а не как универсальное средство от всех болезней.

Что такое травяной чай на самом деле

Несмотря на название, большинство травяных чаев формально не являются чаем. Классический чай производится из листьев растения Camellia sinensis (Камелия китайская). Именно из него получают черный, зеленый, белый и улун.

Травяные напитки относятся к категории тизанов — настоев, которые готовят из сушеных цветов, трав, корней, ягод, фруктов и специй. Их заваривают горячей водой, получая ароматный напиток без кофеина или с минимальным его содержанием.

Многие подобные настои использовались в народной медицине на протяжении столетий, а современные исследования постепенно пытаются определить, какие из традиционных представлений действительно имеют научную основу.

Главный чай для спокойного вечера

Когда речь заходит о травяном чае, большинство людей в первую очередь вспоминают ромашку. На протяжении многих веков ромашковый настой использовался как средство для расслабления и подготовки ко сну. Он не содержит кофеина и обладает мягким цветочным вкусом.

По словам доктора Дербишир, интерес ученых вызывает вещество апигенин, содержащееся в ромашке. Считается, что оно может взаимодействовать с рецепторами головного мозга, которые участвуют в регуляции сна и расслабления. Поэтому ромашковый чай часто рекомендуют людям, испытывающим сложности с засыпанием или нарушением режима отдыха.

При этом специалисты подчеркивают: ромашка не является полноценным снотворным. Скорее она помогает создать условия для естественного расслабления организма перед ночным отдыхом. Лучшее время для ромашкового чая — вечер, за один-два часа до сна.

Союзник пищеварения

Мятный чай многие воспринимают как средство после плотного ужина, и в этом есть определенная логика. Основным активным веществом мяты считается ментол. Именно он обеспечивает характерный охлаждающий вкус и аромат.

Согласно данным специалистов, ментол способствует расслаблению мышц желудочно-кишечного тракта. Благодаря этому мятный чай традиционно используют при вздутии живота, ощущении тяжести после еды и легком дискомфорте в животе.

Кроме того, запах мяты оказывает освежающее воздействие и помогает бороться с умственным утомлением. Поэтому чашку такого напитка часто рекомендуют после обеда или ужина.

Не только от простуды

Имбирь давно получил репутацию натурального средства против тошноты и проблем с пищеварением. В корне содержатся биологически активные вещества — гингеролы и шогаолы. Именно они обеспечивают характерную жгучесть продукта.

Научные обзоры показывают, что имбирь действительно способен облегчать симптомы тошноты и рвоты. Наиболее убедительные данные получены при изучении пищевых добавок и экстрактов, однако специалисты считают, что часть полезных соединений сохраняется и в чае.

Кроме того, исследования связывают употребление имбиря с улучшением контроля уровня сахара в крови и чувствительности к инсулину. Еще один плюс напитка — легкий тонизирующий эффект без кофеина. Лучше всего пить имбирный чай утром или после приема пищи.

Африканский конкурент чая

Ройбуш, который получают из южноафриканского растения Aspalathus linearis (Аспалатус линейный), нередко называют одной из самых интересных альтернатив классическому чаю. Он не содержит кофеина и отличается мягким сладковатым вкусом.

Научные работы последних лет показали, что регулярное употребление ройбуша может быть связано со снижением уровня холестерина и уменьшением окислительного стресса — процесса, который способствует повреждению клеток организма. Исследователи также изучают его возможное влияние на уровень сахара в крови, состояние костной ткани, печени и когнитивные функции.

Хотя многие выводы пока требуют дополнительных подтверждений, ройбуш считается одним из наиболее перспективных травяных напитков. Поскольку кофеина в нем нет, его можно пить даже поздно вечером.

Вкусная альтернатива сладкой газировке

Ягодные и фруктовые смеси часто становятся выбором тех, кто хочет сократить потребление сладких напитков. В их состав могут входить малина, черника, ежевика, яблоки, гибискус, цитрусовые и другие ингредиенты. Такие напитки содержат растительные соединения, которые встречаются и в самих ягодах, хотя их концентрация обычно значительно ниже.

Содержание витаминов также сильно зависит от конкретного состава. Главное преимущество фруктовых настоев — приятный вкус без сахара и кофеина. Они помогают поддерживать водный баланс и разнообразить рацион.

Иточник витамина С

Чай из шиповника многие поколения используют в сезон простуд. Причина проста: плоды шиповника считаются одним из наиболее богатых природных источников витамина С. Правда, количество витамина в готовом напитке зависит от способа заваривания и обработки сырья.

Помимо этого, некоторые исследования указывают на возможные противовоспалительные свойства шиповника. Ученые также изучают его влияние на состояние суставов. Благодаря легкой кислинке такой напиток часто становится альтернативой сокам и сладким безалкогольным напиткам.

Напиток для борьбы с воспалением

Куркума приобрела огромную популярность благодаря веществу куркумину. Именно куркумин связывают с возможным противовоспалительным действием специи. Сегодня его активно изучают ученые по всему миру.

Правда, есть важный нюанс: сам по себе куркумин плохо усваивается организмом. Поэтому в напитки с куркумой часто добавляют черный перец, который помогает улучшить его биодоступность.

Чай с куркумой обычно используют как часть общей оздоровительной стратегии, а не как самостоятельный лечебный инструмент. Особенно популярен он вечером благодаря согревающему эффекту.

Старое средство для желудка

Чай из семян фенхеля имеет характерный сладковатый вкус с легкими анисовыми нотами. На протяжении многих веков его использовали для улучшения пищеварения. В фенхеле содержится анетол — растительное соединение, которое может способствовать расслаблению гладкой мускулатуры пищеварительного тракта.

Именно поэтому напиток нередко рекомендуют после обильной еды, при вздутии живота и ощущении тяжести. Кроме того, фенхель часто входит в состав различных желудочных травяных сборов.

Полезно, но не всем

Лакричный чай отличается очень специфическим вкусом: одни его обожают, другие не переносят. Настой готовят из корня солодки, который содержит вещество глицирризин. Ему приписывают противовоспалительные свойства, а также способность смягчать раздражение в горле.

Однако именно лакрица считается одним из наиболее активных травяных напитков. При регулярном употреблении в больших количествах она может влиять на артериальное давление и баланс калия в организме.

Поэтому людям с гипертонией, заболеваниями почек и сердечно-сосудистой системы рекомендуется соблюдать осторожность. Специалисты советуют употреблять лакричный чай время от времени, а не ежедневно.

А что насчет обычного черного чая?

На фоне разговоров о пользе травяных напитков часто забывают о классическом черном чае. Между тем именно он остается одним из самых изученных напитков в мире. Черный чай содержит полифенолы — вещества, которые могут положительно влиять на состояние сердечно-сосудистой системы.

Исследования показывают, что регулярное употребление нескольких чашек черного чая в день может быть связано со снижением риска ишемической болезни сердца и улучшением показателей артериального давления. Кроме того, содержащийся в чае кофеин способствует повышению концентрации внимания, улучшению памяти и работоспособности.

Стоит ли пить травяные чаи каждый день?

Специалисты сходятся во мнении: большинство травяных чаев можно включать в рацион на регулярной основе. Ромашка помогает расслабиться вечером, мята и фенхель поддерживают пищеварение, имбирь может помочь при тошноте, а ройбуш становится хорошей альтернативой напиткам с кофеином.

Однако важно помнить главное правило: даже самые полезные травяные настои не заменяют полноценное питание, здоровый образ жизни и медицинскую помощь.

Поэтому относиться к ним стоит не как к чудодейственному лекарству, а как к приятному дополнению к ежедневному рациону, которое в некоторых случаях действительно способно принести организму дополнительную пользу.

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