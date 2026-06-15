Ракова анонсировала открытие нового центра женского здоровья на севере Москвы

Фото: Департамент здравоохранения города Москвы; 5-tv.ru

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Учреждение расположено на улице Петрозаводская.

На севере столицы начнет работу новый центр женского здоровья при городской клинической больнице имени В. В. Вересаева. Перед официальным открытием для жительниц Москвы проведут дни открытых дверей 20 и 21 июня, сообщила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Мы последовательно создаем в Москве клиники, где женщины могут получить полный спектр амбулаторной помощи в одном месте, в комфортных условиях и в атмосфере доверия. Центры женского здоровья приходят на смену учреждениям старого формата», — отметила Ракова.

Новый центр расположен на улице Петрозаводская. В рамках дней открытых дверей посетительницы смогут познакомиться с работой учреждения, осмотреть кабинеты и оборудование, пообщаться с акушерами-гинекологами. Также гостей ждут лекции, посвященные сохранению женского здоровья и самодиагностике.

«Экскурсии такого формата сегодня становятся доброй традицией. Для москвичей это уникальная возможность узнать о современных методах терапии и диагностики в столичной медицине, получить ответы на важные вопросы», — подчеркнула заммэра.

Учреждение на Петрозаводской улице стал 17-м центром женского здоровья в Москве. Он создан в рамках программы модернизации амбулаторного звена столичного здравоохранения, предусматривающей замену традиционных женских консультаций современными клиниками. В центре будут оказывать полный спектр амбулаторной акушерско-гинекологической помощи — от профилактики и диагностики до ведения беременности.

Ранее на Петербургском международном экономическом форуме Ракова сообщила, что до конца 2026 года в Москве планируется открыть шесть центров женского здоровья. Центр при больнице имени Вересаева станет первым из них.

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