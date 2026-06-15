Лавров заявил о приверженности РФ достигнутым на Аляске договоренностям

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Москва ждет выполнения решений, которые были согласованы еще в прошлом году.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва сохраняет приверженность договоренностям, достигнутым на Аляске в августе прошлого года. Об этом глава МИД РФ сказал 15 июня на пресс-конференции после переговоров с министром иностранных дел Белоруссии Максимом Рыженковым.

По словам Лаврова, эта позиция была подтверждена и во время беседы с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

«Мы привержены, и мы сегодня подтвердили это в беседе с Александром Григорьевичем Лукашенко (президентом Белоруссии. — Прим. Ред.). Мы привержены договоренностям, достигнутым 15 августа прошлого года на Аляске», — сказал он.

Глава российского внешнеполитического ведомства напомнил, что президент России Владимир Путин уже не раз говорил о готовности принять предложение американского лидера Дональда Трампа. Лавров подчеркнул, что Москва рассчитывает на практическое воплощение позиции, сформированной на основе инициативы Вашингтона.

При этом министр отметил, что европейские страны, по его оценке, неверно трактуют ситуацию. По словам Лаврова, в Европе делают ошибочный вывод, будто могут выдвигать России ультиматумы и ожидать их принятия.

«Эти, конечно, расчеты с совершенно с негодными целями, и они иллюзорны, что было подтверждено и в ходе визита трех послов Британии, Франции и Германии в наше министерство. С ними разговаривал мой заместитель», — заявил Лавров.

Министр добавил, что послы Великобритании, Франции и Германии не представили ничего нового. По его словам, дипломаты продолжили попытки предложить свои услуги, опасаясь оказаться вне переговорного процесса.

Ранее, 4 июня, Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств заявил, что европейским странам стоит отказаться от колониального подхода и выстраивать разговор с Россией на равных. Позднее, 12 июня, российский лидер подчеркнул готовность Москвы вести переговоры с Киевом, если будут учитываться современные реалии и национальные интересы РФ.

О договоренностях в Анкоридже Лавров также напоминал 25 мая во время разговора с государственным секретарем США Марко Рубио. Тогда глава МИД РФ указывал, что их реализация могла бы открыть путь к урегулированию украинского кризиса.

Рубио заявил, что Соединенные Штаты намерены сохранять дипломатические каналы связи с Россией. По его словам, такой контакт остается важной частью международной безопасности и дипломатического взаимодействия.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.