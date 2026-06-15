Туман войны сменился миром: что представляет собой сделка Ирана и США

Фото, видео: www.globallookpress.com/Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

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Тегеран и Вашингтон по-разному комментируют ряд пунктов меморандума.

Официально содержание сделки пока не раскрывается. Но иранская пресса сообщает, что она состоит из 14-ти пунктов. В меморандум включили полное прекращение боевых действий, а также ослабление санкций и разблокировку замороженных средств Тегерана. Это соглашение уже называют полной победой Ирана над США. Почему — разбиралась корреспондент «Известий» Мария Коровина.

Техническая ничья или сделка века? Слово «меморандум» сейчас громко и торжественно произносят с обеих сторон. Похоже, что не только на разных языках, но и вкладывая каждый свой смысл. Дональд Трамп — в своем стиле. Что называется, сам себя с окончанием войны не поздравишь — никто не поздравит.

«Сделка с Ираном заключена. Поздравляю всех! Я разрешаю открытие Ормузского пролива и разрешаю немедленно снять военно-морскую блокаду. Суда всего мира, запускайте свои двигатели. Пусть нефть течет!» — заявил Дональд Трамп.

За достижение соглашения глава Белого дома поблагодарил лидеров России и Китая. Накануне Дональд Трамп и Владимир Путин провели почти часовой телефонный разговор, и тема мирного урегулирования с Ираном стала одной из главных.

Как будет выглядеть будущий меморандум — по иранской версии — да, это именно меморандум и пока далеко не мирное соглашение — стало известно из публикаций агентств исламской республики. В документе 14 пунктов. И условия кажутся весьма далекими от «безоговорочной капитуляции», которую требовал Трамп от Тегерана в начале войны.

«Окончательные переговоры не начнутся до разблокировки половины замороженных средств Ирана, приостановки нефтяных санкций и снятия морской блокады», — сообщает агентство Mehr.

Итак, по условиям соглашения, Соединенные Штаты должны немедленно начать демонтаж военно-морской блокады Ирана, а исламская республика, в свою очередь, обязуется разминировать Ормузский пролив и вновь открыть водный путь для коммерческого судоходства.

«Во-первых, речь идет о немедленном открытии Ормузского пролива и, конечно же, снятии военно-морской блокады, которая существовала в отношении Ирана. Во-вторых, Иран никогда не будет обладать ядерным оружием и не будет стремиться к его созданию, приобретению или попытке его покупки. Это заложено в этом соглашении», — заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

А вот здесь начинаются несостыковки. Иранская сторона утверждает, что вынудила Вашингтон вынести за скобки ракетную программу республики. Обогащение урана будут обсуждать отдельно. Когда-нибудь. А есть еще некие секретные положения.

«Иран вышел победителем, полностью продвинув свои условия в меморандуме. А условия США он не принял», — считает журналист, политический аналитик Абдель Бари Атуан.

В Вашингтоне уверяют, что в действительности этот меморандум — не то, чем кажется иранским зрителям. В общем, туман войны плавно сменился на туман мира.

«Я весь день разговаривала с чиновниками Белого дома и высокопоставленными представителями администрации Трампа по этому поводу. Там дали понять: тому, что говорят в администрации США, стоит доверять, а если Иран и сообщает о каких-либо различиях, то это потому, что им нужно вести внутреннюю политику», — сообщила корреспондент CNN в Белом доме Алайна Трин.

Тем не менее, с местом и временем подписания документа определились. Швейцария, в ближайшую пятницу. Далее стартует 60-дневный период детальных переговоров. И затем — возможно — официально оформленный мирный аккорд. Ключевая проблема в том, что вся структура такого соглашения основана на фундаментальном взаимном недоверии.

«Нужно набраться терпения и посмотреть, будет ли это соглашение выполнено на практике. Прошлый опыт не дает особых оснований для особого оптимизма. Компромиссов будет много. Решение вопроса Ормузского пролива — лишь первый шаг», — считает профессор экономики Университета Макмастера Атиф Кубурси.

Сейчас в районе Персидского залива простаивают 600 судов, включая 100 нефтяных танкеров. Вот эти кадры, на которых будто бы первый из них совершил безопасный проход через морскую артерию, не вселили оптимизм в судовладельцев и трейдеров. Те не спешат возобновлять перевозки. Когда обе стороны — факторы риска — ожидаемая точка в конфликте весьма вероятно может стать источником нового ближневосточного шторма.

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