Суд отказал Виктории Боне в иске против Авроры Кибы

Фото: © РИА Новости/Пелагия Тихонова

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Блогер хотела взыскать с бывшей невесты Григория Лепса три миллиона рублей.

Суд отказал блорегу Виктории Боне в иске против бывшей невесты народного артистка России Григория Лепса Авроры Кибеы Об этом 5-tv.ru сообщил адвокат интернет-знаменитости Алексей Лунев.

«Нам отказали в этом судебном иске. Аврора отказалась от того, что она распространяла. Нам результат был не важен. <…> Она не смогла доказать свои слова», — уточнил юрист.

Поводом для судебного разбирательства стал пост Кибы на ее странице в социальной сети. В нем она заявляла, что Боня «продавала тело женатым мужчинам».

Блогер отметила, что эти сведения не соответствуют действительности. К тому же подобные высказывания наносят вред ее репутации, разрушают доверие как партнеров по бизнесу, так и клиентов. Более того, ранят неокрепшую психику ее несовершеннолетней дочери-подростка.

Боня хотела, чтобы суд признал слова Кибы порочащими. Кроме того, обязать бывшую невесту Лепса выплатить компенсацию в размере трех миллионов рублей.

Сам пост с этим заявлением был удален.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Мосгорсуд не стал отменять домашний арест директору певицы Линды — Михаилу Кувшинову. Его обвиняют в мошенничестве с правами на музыкальные произведения.

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