«Несмотря на гвалт и возгласы»: Лукашенко об особом пути Белоруссии и России

Фото: www.globallookpress.com/Russian Foreign Ministry's offi

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Его два государства определили самостоятельно.

Россия и Белоруссия идут своим путем, несмотря на несогласных. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время рабочего визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в Минск.

«Несмотря на разного рода гвалт, определенные возгласы, крики как у нас, так и у вас, особенно за рубежом, мы идем тем путем, который мы с вами определили», — заметил лидер дружественного государства.

Кроме встречи с президентом принимающей страны, у дипломата запланированы переговоры с главой МИД Белоруссии Максимом Рыженковым.

Также Лавров примет участие в церемонии возложения венка к Монументу Победы в Минске, приуроченной к 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Александр Лукашенко поздравил президента РФ и всех россиян с Днем России. Он отметил силу нашего государства и пожелал гражданам счастья и благополучия.

Кроме того, белорусский лидер отметил братскую связь двух народов.

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