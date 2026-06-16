Три раза или чаще? Сколько лучше всего есть людям после 50 лет

Фото: www.globallookpress.com/Ernst Wrba

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В этом возрасте организм начинает иначе реагировать на большие перерывы между приемами пищи, плотные ужины, избыток сладкого и нерегулярный график.

Завтрак, обед и ужин кажутся естественным режимом питания. Но после 50 лет организм начинает иначе реагировать на большие перерывы между едой, плотные ужины, избыток сладкого и нерегулярный график.

Поэтому вопрос, сколько раз в день лучше есть людям старше 50 лет, связан не только с привычкой, но и с весом, уровнем сахара, давлением, пищеварением и общим самочувствием.

Как сообщило The Guardian, идея трехразового питания появилась не потому, что организм человека изначально устроен именно под такой режим. Во многом она сформировалась из-за рабочего графика времен промышленной революции. Однако такой режим подходит не всем.

Почему три приема пищи стали нормой

До промышленной революции люди тоже ели в течение дня, но время и состав приемов пищи могли быть более гибкими. С развитием фабрик и строгого рабочего расписания питание стало подстраиваться под часы труда.

Завтрак превратился в быстрый прием пищи перед началом смены, обед — в короткую возможность подкрепиться, а ужин — в основную трапезу после работы.

Позже вокруг этого режима сформировалась целая культура: «правильный» завтрак, «полноценный» обед и семейный ужин как символ стабильной домашней жизни.

Но диетологи отмечают: привычный режим не всегда совпадает с реальными потребностями организма, особенно в зрелом возрасте.

Всем ли после 50 нужно есть три раза в день

Жесткая привязка к трем приемам пищи не обязательна. Одним людям комфортнее есть три раза в день без перекусов. Другим после 50 лет лучше подходит более дробный режим: небольшие порции четыре-пять раз в день.

Главное — регулярность, качество рациона и самочувствие человека.

«После 50 лет на первый план выходит здоровье костей и сердечно-сосудистой системы. Режим из трех приемов пищи сохраняется. Рацион должен быть богат кальцием (молочные продукты), омега-3 жирными кислотами (жирная рыба) и магнием (зелень, орехи). Необходимо жестко контролировать потребление соли (для профилактики гипертонии) и сахара», — отметила в беседе с 5-tv.ru диетолог Нурия Дианова.

Эксперты часто советуют людям старше 50 лет не допускать слишком длинных голодных пауз. Это особенно важно при сахарном диабете, инсулинорезистентности, заболеваниях желудочно-кишечного тракта, проблемах с желчным пузырем, приеме лекарств и склонности к слабости или головокружению.

Если человек чувствует голод утром, завтрак может быть полезен. Если аппетита сразу после пробуждения нет, насильно есть только потому, что «так принято», не всегда имеет смысл. Но полностью откладывать первый прием пищи до середины дня людям старшего возраста тоже стоит осторожно. Лучше выбрать легкий вариант: кашу, творог, яйцо, йогурт, цельнозерновой тост или фрукт.

Почему после 50 особенно важен белок

После 50 лет организм постепенно начинает терять мышечную массу. Этот процесс может ускоряться при низкой физической активности и недостатке белка в рационе.

По словам диетологов, людям зрелого возраста важно распределять белок в течение дня, а не съедать его только за ужином. Поэтому каждый основной прием пищи желательно дополнять источником белка: рыбой, птицей, яйцами, творогом, кисломолочными продуктами, бобовыми или нежирным мясом.

Если человек ест всего два раза в день, ему может быть сложнее получить достаточное количество белка, клетчатки, витаминов и минералов. Именно поэтому для многих людей после 50 лет удобным вариантом становится не строгий отказ от трехразового питания, а схема из трех приемов пищи и одного-двух полезных перекусов.

Почему перекусы перестали быть врагом

Перекусы часто воспринимают как нарушение режима. Однако автор The Guardian отмечает: хороший перекус может снять давление вокруг «обязательного» полноценного приема пищи и помочь питаться более гибко.

Для людей после 50 лет полезный перекус может помочь избежать сильного голода, переедания вечером и резких скачков аппетита.

Хорошими вариантами могут быть:

натуральный йогурт;

творог;

кефир;

яйцо;

горсть орехов;

фрукт;

цельнозерновой хлебец с сыром;

овощи с хумусом.

Такой перекус отличается от хаотичного поедания сладостей, печенья, колбасы или фастфуда. Его задача — поддержать энергию и дать организму питательные вещества.

В чем риск полной свободы

Отказ от трехразового питания не должен превращаться в хаотичное поедание всего подряд. Если человек постоянно перекусывает сладостями, фастфудом или ультрапереработанными продуктами, пользы от гибкого режима не будет.

После 50 лет особенно важно следить за уровнем сахара, холестерина, артериальным давлением и массой тела. Поэтому питание должно быть не только удобным, но и сбалансированным.

Также людям с диабетом, заболеваниями желудочно-кишечного тракта, болезнями почек, сердечно-сосудистыми заболеваниями, расстройствами пищевого поведения и тем, кто принимает несколько препаратов ежедневно, лучше обсуждать режим питания с врачом или диетологом.

Какой режим питания лучше выбрать после 50 лет

Универсального ответа нет. Если человек хорошо себя чувствует на трехразовом питании, не переедает вечером и получает достаточно белка, овощей, клетчатки и жидкости, менять режим только ради моды не нужно.

Если же после больших порций появляется тяжесть, сонливость, скачки сахара или сильный голод между приемами пищи, можно перейти на более дробный вариант.

Оптимальной схемой для многих людей после 50 лет может быть:

завтрак;

обед;

ужин;

один-два легких перекуса при необходимости.

При этом ужин лучше не делать самым тяжелым приемом пищи за день. Он должен быть достаточно сытным, но не перегружать пищеварение перед сном.

Какой вывод

Отказываться от завтрака, обеда и ужина только ради моды не нужно. Но и считать трехразовое питание единственно правильной системой тоже не стоит.

После 50 лет организму особенно важны регулярность, достаточное количество белка, овощей, клетчатки, жидкости и отсутствие больших голодных пауз.

Проще говоря, если человеку комфортно есть три раза в день — это нормально. Если лучше подходят три приема пищи и один-два полезных перекуса — это тоже может быть хорошим вариантом.

Главное, чтобы питание помогало поддерживать силы, здоровье и хорошее самочувствие, а не становилось еще одним источником тревоги.

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