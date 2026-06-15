В Саратове умер ветеран Великой Отечественной войны Николай Соков

Фото: МАХ/Игорь Молчанов

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Он защищал небо над блокадным Ленинградом.

В Саратове на 104-м году жизни умер ветеран Великой Отечественной войны Николай Соков. Печальную новость сообщил глава города Игорь Молчанов в своем канале в мессенджере МАКС.

«Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким ветерана. Потеря человека с высокой гражданской позицией — это невосполнимая утрата. Светлая память о Николае Ивановиче навсегда останется в наших сердцах», — написал Молчанов.

Николай Соков родился 16 октября 1922-го в Тамбове. Когда ему было три года, семья переехала в город Балашов в Саратовской области. После окончания школы Николай поступил в военное училище в Ленинграде. В 1941-м году досрочно окончил его и был призван на фронт.

Во время Великой Отечественной войны Соков в составе батальона защищал небо над блокадным Ленинградом и «дорогой жизни». После Победы мужчина продолжил службу в различных частях войск ПВО. В 1960-х он уволился из армии и вместе с семьей обосновался в Саратове. В 1965-м Соков устроился в исполнительный комитет городского Совета депутатов трудящихся, где проработал на разных должностях вплоть до 2000-х.

Николай Соков был награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны II степени, медалями Жукова, «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и другими знаками отличия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ветеран Советско-японской войны Сергей Невзоров умер в возрасте 101 года. Он также проживал в Саратове.

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