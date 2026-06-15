Фото: Reuters/STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAI

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Страны Запада передали Украине боеприпасы с истекшими сроками годности.

В Киево-Печерскую лавру попала зенитная ракета Patriot. Об этом заявили в Минобороны России. В ведомстве заявили, что не планируют и не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры.

Одной из причин некорректной работы данного комплекса могло стать то, что страны Запада передали киевскому режиму ракеты с истекшими сроками годности.

Также в ответ на террористические акты ВСУ российская сторона нанесла массированный удар по оборонно-промышленному комплексу Украины.

По данным Минобороны, в результате атаки были поражены как минимум 16 военных объектов и предприятий.

Среди них в ведомстве назвали киевский завод «Радар», цех по производству беспилотников на территории киностудии имени А. П. Довженко, предприятие «Беспилотные технологии», завод «Маяк», Киевский государственный завод «Буревестник», «Укр Армо Тех», Киевский агрегатный завод и авиаремонтный завод № 410.

Также, по данным Минобороны, удары были нанесены по Киевскому инновационному терминалу «Новая почта», Днепровскому заводу электромеханического оборудования, предприятиям в Харькове, аэродромам Васильков, Умань, Черкассы и Красная Слободка, а также по ТЦК в Киеве.

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