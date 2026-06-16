Фото: © РИА Новости/Александр Натрускин

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Пожилым людям каждый прием пищи желательно дополнять источником белка.

Завтрак, обед и ужин кажутся привычной и почти единственно правильной схемой питания. Однако после 60 лет организм начинает иначе реагировать на большие перерывы между приемами пищи, плотные ужины, избыток сладкого и нерегулярный режим. Поэтому вопрос, сколько раз в день лучше есть пожилым людям, становится не просто бытовым, а связанным со здоровьем, самочувствием и уровнем энергии.

Как сообщило The Guardian, идея трехразового питания появилась не потому, что организм человека устроен именно под такой режим, а во многом из-за рабочего графика, сформировавшегося во времена промышленной революции. При этом специалисты подчеркивают: универсальной схемы, подходящей абсолютно всем, не существует.

Почему три приема пищи стали нормой

До промышленной революции люди тоже ели в течение дня, но время и состав приемов пищи могли быть более гибкими. С развитием фабрик, смен и строгого рабочего расписания питание стало подстраиваться под часы труда.

Завтрак превратился в быстрый прием пищи перед началом смены, обед — в короткую возможность подкрепиться, а ужин — в основную трапезу после работы.

Позже вокруг этого режима сформировалась целая культура: «правильный» завтрак, «полноценный» обед и семейный ужин как символ стабильной домашней жизни.

Однако диетологи отмечают, что привычный режим не всегда совпадает с реальными потребностями организма, особенно в старшем возрасте.

Всем ли после 60 нужно есть три раза в день

Жесткая привязка к трем приемам пищи не обязательна. Главное — регулярность, качество рациона и самочувствие человека.

«Для пожилых людей дробное питание часто оказывается наиболее комфортным вариантом — четыре-пять небольших приемов пищи в день. Такой подход облегчает работу ЖКТ, предотвращает резкие падения уровня сахара в крови (гипогликемию) и обеспечивает постоянное поступление питательных веществ. Порции должны быть небольшими, а пища — легкоусвояемой», — отметила в беседе с 5-tv.ru диетолог Нурия Дианова.

Диетологи часто советуют пожилым людям не допускать слишком длинных голодных пауз. Это особенно важно при сахарном диабете, проблемах с желудочно-кишечным трактом, заболеваниях желчного пузыря, приеме лекарств и склонности к слабости или головокружению.

Если человек чувствует голод утром, завтрак может быть полезен. Если аппетита сразу после пробуждения нет, насильно есть только потому, что «так принято», не всегда имеет смысл. Но полностью пропускать еду до обеда людям старшего возраста тоже не стоит: лучше выбрать легкий вариант — например, кашу, йогурт, творог, яйцо или фрукт.

Почему после 60 важнее белок

После 60 лет организм постепенно теряет мышечную массу. Этот процесс называют саркопенией. Чтобы его замедлить, важно получать достаточно белка.

Поэтому каждый прием пищи желательно дополнять источником белка: рыбой, птицей, яйцами, творогом, кисломолочными продуктами, бобовыми или нежирным мясом.

Если человек ест всего два раза в день, ему сложнее набрать нужное количество белка и других питательных веществ. Именно поэтому для многих людей старшего возраста более удобным оказывается режим из трех основных приемов пищи и одного-двух небольших перекусов.

Почему перекусы перестали быть врагом

Перекусы часто воспринимают как нарушение режима. Однако хороший перекус может помочь избежать переедания вечером и поддержать уровень энергии в течение дня.

Для людей после 60 лет полезными вариантами могут быть:

натуральный йогурт;

творог;

горсть орехов;

фрукт;

цельнозерновой хлебец с сыром;

яйцо;

кефир.

Такой перекус отличается от хаотичного поедания сладостей, печенья или фастфуда. Его задача — не «перебить аппетит», а дать организму питательные вещества и не допустить сильного голода.

В чем риск полной свободы

Отказ от трехразового питания не должен превращаться в хаотичное питание в течение всего дня. Если человек постоянно перекусывает сладким, булочками, колбасой, чипсами или ультрапереработанными продуктами, пользы от гибкого режима не будет.

После 60 лет особенно важно следить за уровнем сахара, холестерина, давлением и массой тела. Поэтому питание должно быть не только удобным, но и сбалансированным.

Людям с диабетом, заболеваниями желудочно-кишечного тракта, болезнями почек, сердечно-сосудистыми заболеваниями и тем, кто принимает несколько препаратов ежедневно, лучше обсуждать режим питания с врачом или диетологом.

Какой режим питания лучше выбрать пожилым людям

Универсального ответа нет. Если человек хорошо себя чувствует на трехразовом питании, не переедает вечером и получает достаточно белка, овощей, клетчатки и жидкости, менять режим только ради моды не нужно.

Если же после больших порций появляется тяжесть, сонливость, скачки сахара или сильный голод между приемами пищи, можно перейти на более дробный вариант.

Оптимальной схемой для многих людей после 60 лет может быть:

завтрак;

обед;

ужин;

один-два легких перекуса при необходимости.

При этом ужин лучше не делать самым тяжелым приемом пищи за день. Он должен быть достаточно сытным, но не перегружать пищеварение перед сном.

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