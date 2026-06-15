Завтрак, обед и ужин не обязательны? Сколько раз в день лучше есть мужчинам

Мужчинам в любом возрасте вовсе не обязательно есть три раза в день

Фото: www.globallookpress.com/David Ryle

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Важнее нагрузка, здоровье и рацион.

Завтрак, обед и ужин кажутся естественным режимом питания. Многие мужчины живут по этой схеме годами: утром нужно поесть перед работой, днем — подкрепиться, вечером — нормально поужинать дома.

Однако идея трех приемов пищи в день появилась не потому, что именно так устроен организм человека, а во многом из-за рабочего графика, который сформировался во времена промышленной революции.

До промышленной революции люди тоже ели в течение дня, но время и состав приемов пищи были более гибкими. С развитием фабрик и строгого расписания питание стало подстраиваться под часы труда. Завтрак превратился в быстрый прием пищи перед началом смены, обед — в короткую возможность восстановить силы, а ужин — в основную трапезу после работы.

Позже вокруг этого режима появилась целая культура: «правильный» завтрак, «полноценный» обед и семейный ужин как символ стабильной жизни. Но современный мужчина не всегда живет по такому сценарию.

У одного ранние тренировки, у другого сменный график, у третьего сидячая работа, у четвертого командировки и поздние возвращения домой. Поэтому универсального правила для всех быть не может. Подробнее — в материале 5-tv.ru.

Всем ли мужчинам нужно есть три раза в день

Жесткая привязка к трем приемам пищи не обязательна. Одним мужчинам действительно комфортно есть завтрак, обед и ужин. Другим больше подходят два плотных приема пищи и один перекус. Третьим легче питаться чаще, но небольшими порциями.

Мужчине нужно получать достаточно белка, клетчатки, сложных углеводов, полезных жиров, витаминов и минералов. Если рацион бедный, то даже идеальные три приема пищи не сделают его полезным.

«Для поддержания мышечной массы и высокого уровня энергии мужчинам оптимально придерживаться схемы из трех основных приемов пищи. Если образ жизни связан с физической активностью, можно добавить один-два белковых перекуса (например, горсть орехов или натуральный йогурт). Ключевая задача — обеспечить достаточное количество белка (строительного материала для мышц) и сложных углеводов для выносливости», — отметила в беседе с 5-tv.ru диетолог Нурия Дианова.

Если мужчина утром чувствует голод, завтрак может быть хорошим решением. Особенно если впереди физическая работа, тренировка или напряженный день. Но если аппетита нет, а самочувствие нормальное, насильно есть только потому, что «так принято», не всегда имеет смысл.

Главное — не превращать отказ от завтрака в хаос. Если мужчина не завтракает, но потом до вечера пьет кофе, ест сладости, фастфуд и срывается на плотный ужин, пользы от такого режима не будет.

Мужчинам особенно важно следить за белком

Для мужчин вопрос питания часто связан не только с весом, но и с мышцами, энергией, выносливостью и восстановлением. Поэтому белок играет одну из ключевых ролей.

Диетологи советуют распределять белковые продукты в течение дня, а не съедать всю норму вечером. В рационе могут быть яйца, рыба, птица, нежирное мясо, творог, кисломолочные продукты, бобовые. Это особенно важно для тех, кто занимается спортом, много работает физически или хочет контролировать вес без потери мышечной массы.

Если мужчина ест три раза в день, белок желательно добавлять в каждый основной прием пищи. Если режим состоит из двух приемов и перекусов, белковые продукты все равно должны регулярно появляться в течение дня.

Обычная ошибка — заменить нормальную еду быстрыми углеводами: булкой, сладким кофе, печеньем или бутербродом с колбасой. Сытость после этого часто проходит быстро, а калорий набирается много.

Почему перекусы перестали быть врагом

Перекусы часто воспринимают как нарушение режима. Однако хороший перекус может быть нормальной частью питания. Он помогает не доводить себя до сильного голода и не переедать вечером.

Это особенно актуально для мужчин с нестандартным графиком, водителей, офисных сотрудников, работников сменных профессий, молодых отцов и тех, кто не всегда может спокойно сесть за стол в одно и то же время.

Но перекус должен быть именно едой, а не случайным набором калорий. Полезнее выбрать натуральный йогурт без сахара, творог, орехи, фрукт, цельнозерновой хлебец, овощи, яйцо или кусок рыбы. Если же перекусы состоят из сладостей, фастфуда, чипсов и газировки, режим становится не гибким, а вредным.

В чем риск полной свободы в питании

Отказ от трехразового питания не должен превращаться в постоянное поедание всего подряд. Мужчина может думать, что ест мало, потому что у него нет нормального завтрака и обеда. Но если в течение дня были кофе с сахаром, печенье, бутерброды, снеки, сладкие напитки и поздний ужин, калорий может оказаться больше, чем при обычном трехразовом питании.

Такой режим повышает риск набора веса, проблем с желудком, скачков энергии и переедания вечером. Особенно осторожными нужно быть мужчинам с диабетом, заболеваниями желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистыми проблемами и расстройствами пищевого поведения. В этих случаях режим питания лучше обсуждать с врачом.

Отдельно стоит помнить об алкоголе. Он часто незаметно ломает режим: усиливает аппетит, добавляет калории и мешает нормальному восстановлению. Если мужчина старается наладить питание, но регулярно «добирает» калории алкоголем и закусками, число приемов пищи уже не играет главной роли.

Нужно ли мужчинам обязательно завтракать

Завтрак полезен не всем одинаково. Если утром есть аппетит, лучше не ограничиваться только кофе. Хороший вариант — яйца, каша, творог, йогурт без сахара, цельнозерновой хлеб, рыба, овощи. Такой завтрак дает более стабильную энергию, чем сладкая выпечка или бутерброд на бегу.

Если же мужчина спокойно обходится без еды утром, не испытывает слабости и не переедает позже, завтрак можно сделать более поздним или легким. Но важно следить, чтобы за день организм все равно получал нормальное количество питательных веществ.

Каким должен быть ужин

Для многих мужчин именно ужин становится самым тяжелым приемом пищи. Днем некогда, утром не хочется, зато вечером появляется сильный голод. В итоге на столе оказываются большие порции мяса, картошка, хлеб, соусы, сладкое и добавка «к чаю».

Если после ужина появляется тяжесть, сонливость, изжога или плохой сон, стоит пересмотреть режим. Часто помогает не жесткий отказ от ужина, а нормальный обед и полезный перекус днем.

Ужин может быть сытным, но не чрезмерным. Подойдут рыба, птица, овощи, крупы, творог, кисломолочные продукты, яйца. Жирную, очень соленую и тяжелую пищу лучше не оставлять на поздний вечер.

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