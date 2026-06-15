Мосгорсуд оставил под домашним арестом директора певицы Линды

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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Потерпевшим по этому делу был признан продюсер Максим Фадеев.

Мосгорсуд не стал отменять домашний арест директору певицы Линды — Михаилу Кувшинову. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru.

Известно, что суд признал законным назначенный директору домашний арест. Кувшинов обвиняется в мошенничестве с правами на музыкальные произведения композитора и продюсера Максима Фадеева.

Последний признан в этом деле потерпевшим. Возможный материальный ущерб оценивается в один миллион рублей.

В ходе заседания защита Кувшинова заявила о том, что у вменяемого их подзащитному преступления истек срок давности. По заявлению адвоката, рассматриваемое правонарушение относится к 2009 году.

До этого Кувшинов свою причастность к махинациям отрицал.

Это уголовное дело связано с делом гендиректора музыкального издательства «Джем» Андрея Черкасова. Он находится в следственном изоляторе. В связи с задержанием Линды в его компании ООО «Профит» 12 мая прошли обыски.

Артистка по данному делу проходит свидетелем.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что лидер группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов, комментируя ситуацию с Михаилом Кувшиновым и Максимом Фадеевым, склонен верить первому.

По его словам, у Фадеева слишком много подобных судов, при этом он не похож на человека, которого «все систематически обманывают».

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