Нетаньяху продолжит операцию в Ливане, несмотря на соглашение между Ираном и США

Фото: www.globallookpress.com/Michael Kappeler

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Тель-Авив намерен добиваться полного разоружения «Хезболлы».

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сказал президенту США Дональду Трампу, что продолжит военную операцию в Ливане против «Хезболлы», несмотря на планы Вашингтона подписать мирный договор с Тегераном. Об этом сообщил портал Ynet со ссылкой на источник.

Прежде министр нацбезопасности Израиля Итамар Бен-Гвир заявил, что соглашение Трампа их никак не связывает.

«Израиль не подчиняется США, и мы являемся независимым и суверенным государством», — написал он на своей странице в соцсети X.

По словам министра, сделка между США и Ираном не гарантирует безопасности Израиля. Поэтому, как отметил Бен-Гвир, Тель-Авив не должен соглашаться на меньшее, чем полное разоружение «Хезболлы». Кроме того, министр настаивает на том, что израильские военные должны оставить себе те территории, которые уже перешли под их контроль.

Ранее Дональд Трамп сообщил, что ему удалось добиться соглашения с Ираном. Стороны конфликта — Вашингтон и Тегеран — должны подписать соглашение 19 июня в Женеве. На церемонии будут присутствовать спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф и глава МИД исламской республики Аббас Аракчи, а также вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс. Между тем Израиль не прекращает наносить удары по Ливану.

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