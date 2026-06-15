Королевский каприз: как белое платье стало символов свадьбы

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Это кажется древней традицией, но на деле все иначе.

Белое свадебное платье кажется древней традицией, но на самом деле массовым символом свадьбы оно стало сравнительно недавно — после выбора одной британской королевы. Подробнее — в материале 5-tv.ru.

Как выходили замуж раньше

Сегодня белое платье воспринимается почти как обязательный свадебный атрибут. Невеста в белом — образ настолько привычный, что кажется вечным. Но исторически это не так. Долгое время женщины выходили замуж не в белом, а в лучшем наряде, который могли себе позволить. Цвет зависел от страны, достатка семьи, местных обычаев и смысла, который вкладывали в сам брак.

До XIX века единого свадебного стандарта не существовало. В Древнем Риме невесты надевали длинные одежды и покрывали голову желтым платком. В средневековой Европе знатные женщины выбирали дорогие ткани насыщенных оттенков: алые, зеленые, золотые. Платье должно было не столько говорить о невинности, сколько показывать положение семьи. Чем богаче ткань и сложнее отделка, тем выше статус невесты.

Главным свадебным цветом был красный

Красный долго считался одним из главных свадебных цветов. В Европе он связывался с любовью и страстью, а в азиатских культурах — с удачей, счастьем и благополучием. В Китае и Индии красный до сих пор остается важным цветом свадебной одежды.

На Руси белое платье тоже не было главным вариантом. Традиционный свадебный наряд часто был ярким, а красный цвет воспринимался как красивый и праздничный. Само слово «красный» исторически связано со значением «красивый». Невеста могла выходить замуж в богато украшенном сарафане или нарядной сорочке с вышивкой. Такая одежда показывала не только достаток семьи, но и мастерство самой девушки.

Значение белого цвета

Белый цвет в славянской традиции имел сложное значение. Он мог быть связан не только с чистотой, но и с переходом из одного состояния в другое. В старых обрядах свадьба воспринималась как серьезная смена статуса: девушка уходила из родительской семьи и становилась женой. Белый цвет не всегда выглядел праздничным в современном смысле.

Королева Виктория изменила свадебную моду

Главный поворот произошел 10 февраля 1840 года, когда королева Великобритании Виктория вышла замуж за принца Альберта Саксен-Кобург-Готского.

Для церемонии она выбрала белое атласное платье, украшенное кружевом и цветами апельсина. По меркам королевских свадеб это был необычный шаг. От монаршей особы ожидали тяжелого роскошного наряда с драгоценностями, но Виктория предпочла более романтичный образ.

Выбор королевы оказался не просто личной прихотью. Он быстро стал модным ориентиром. Изображения Виктории в свадебном платье разошлись по Европе и Америке, и белый наряд начали воспринимать как образец красивой свадьбы. Большую роль сыграло и то, что королева сознательно поддержала местное кружевное производство: ее платье демонстрировало не только вкус, но и политико-экономический жест.

Белое платье сначала было символом богатства

Однако в XIX веке белое свадебное платье могли позволить себе далеко не все. Такой наряд был непрактичным: его было сложно стирать, трудно хранить и невозможно носить каждый день. Белый цвет в первую очередь говорил о достатке, нежели о невинности. Если семья могла купить платье, которое надевалось один раз и требовало бережного ухода, это уже само по себе показывало высокий статус.

Когда белый цвет стал символом чистоты

Позже символика изменилась. В викторианскую эпоху белый цвет начали все сильнее связывать с чистотой, скромностью и невинностью. Постепенно эта трактовка закрепилась в западной культуре. Уже в XX веке белое платье стало не только знаком добродетели, но и символом нового начала, надежды и торжественности момента.

Как Голливуд сделал традицию массовой

Массовой традицией белое свадебное платье стало не сразу. Этому помогли рост благосостояния, развитие швейной промышленности и влияние кинематографа. Голливуд закрепил образ невесты в белом как красивую норму: экранные свадьбы создавали идеал, который потом повторяли обычные женщины. Так королевский выбор XIX века превратился в массовую свадебную классику XX века.

Почему сегодня не обязательно выходить замуж в белом

Сегодня белое платье уже не является обязательным правилом. Современные невесты все чаще выбирают наряды других оттенков. Красное платье может отсылать к древним традициям и символизировать страсть. Голубой цвет связывают с верностью и спокойствием. Розовый — с нежностью. Черный выбирают те, кто делает ставку на драматичность, элегантность и отказ от суеверий.

Популярны и более сложные варианты: платья с цветной вышивкой, личными символами пары, градиентом или необычной отделкой. Свадебный наряд снова становится тем, чем был до эпохи строгой белой нормы: способом показать характер, вкус и историю конкретной невесты.

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