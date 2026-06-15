Ураганы и тропические ливни обрушились на юг России, Сибирь и Урал

Фото, видео: © РИА Новости/Денис Говорилкин; 5-tv.ru

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Сильные дожди могут вернуться и в столичный регион.

Тропические ливни обрушились на юг России. В Ингушетии и Дагестане машины едва не поплыли по дороге. Водители с трудом преодолевали водную преграду. Коммунальные службы сейчас делают все, чтобы восстановить нормальное движение, — расчищают ливневки и откачивают воду.

Стихия разбушевалась в Сибири и на Урале. На Томск вместе с мощными дождями обрушился ураганный ветер. Повреждены кровли, с корнями вырваны деревья. Обошлось без пострадавших.

А в Челябинске спастись от потопа не удалось даже пассажирам общественного транспорта.

Кратковременные ливни с грозами могут вернуться сегодня в столичный регион. Синоптики также предупреждают об усилении ветра до 15 метров в секунду.

Дождливое начало недели обещают и жителям Петербурга. Воздух прогреется до комфортных плюс 22.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что рекордное количество осадков зафиксировано на востоке Москвы. В отдельных районах ВАО за несколько часов выпало 122,9 миллиметра осадков — почти 160% от месячной нормы июня

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