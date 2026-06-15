Прохожие в Киеве взбунтовались против сотрудников ТЦК

Фото, видео: www.globallookpress.com/Juan Moreno; 5-tv.ru

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Толпа пыталась отбить очередную жертву насильственной мобилизации.

Неудачи на фронте заставляют украинское командование активнее проводить насильственную мобилизацию в стране. Все чаще это приводит к прямым столкновениям с военкомами и полицией. Накануне в Киеве они схватили прохожего. Но явно не ожидали масштабного сопротивления.

Десятки людей — мужчины, женщины и даже дети — окружили машины ТЦК. Били стекла, выкрикивали «позор» и пытались вытащить жертву из микроавтобуса.

В итоге начались стычки с полицией. Силовикам пришлось защищаться, распыляя слезоточивый газ. Нескольких человек задержали и увезли в участок. При этом жертву ТЦК, из-за которого вспыхнул народный протест, по сообщениям местных каналов, отбить так и не удалось.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Одессе сотрудники ТЦК устроили засаду на пороге дома местного жителя. Во дворе мужчину поджидали сразу пятеро силовиков, он пытался защититься с помощью газового баллончика.

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