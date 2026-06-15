Фото, видео: www.globallookpress.com/Rick Mave; 5-tv.ru

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Российские операторы дронов в свою очередь уничтожают украинскую технику в Константиновке.

Самый горячий участок прямо сейчас находится на севере ДНР. Киевский режим готовится к потере главного укрепрайона в регионе — Славянско-Краматорской агломерации. Быстрое продвижение российских войск уже вынудило противника начать эвакуацию оттуда основных предприятий.

По данным нашего Минобороны, из Краматорска вывезли завод тяжелого станкостроения и почти четыре тысячи его работников. Готовится экстренная переброска на запад Украины заводов, где ремонтировали военную технику и выпускали стволы для артиллерии ВСУ.

Чуть ранее наша армия установила контроль над восточной частью Константиновки и заблокировала боевиков на юго-западе города. Разведчики пошли дальше — в район Дружковки. А там — всего несколько километров до Краматорска и Славянска.

Продвижение в Константиновке — зона ответственности нашей Южной группировки. Операторы дронов методично уничтожают украинскую технику и отдельных боевиков, которым не удается спрятаться ни в подвалах, ни в частном секторе.

За господство в небе над Константиновкой и соседними городами отвечают зенитки «Панцирь-С». Для ликвидации вражеских беспилотников и других воздушных целей у каждого такого комплекса есть 12 ракет и две пушки с боезапасом на полторы тысячи выстрелов.

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