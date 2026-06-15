В Тюменской области автобус столкнулся с грузовиком, один человек погиб

Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Больше десяти людей получили ранения разной степени тяжести.

Автобус столкнулся с грузовиком в Исетском районе Тюменской области. В результате аварии погиб один человек, сообщила пресс-служба МЧС России по региону.

Авария произошла ранним утром 15 июня на 101-м километре федеральной автодороги Р-254. По предварительной информации, водитель автобуса не справился с управлением и допустил столкновение с грузовиком, который двигался в том же направлении. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют причины ДТП.

«На момент дорожно-транспортного происшествия в автобусе находились 19 пассажиров и два водителя», — уточнили в МЧС России по Тюменской области.

В результате лобового столкновения пострадали 12 человек, один из них скончался на месте. Приехавшие на место происшествия медики госпитализировали двоих пострадавших. Их доставили в больницу, где им оказывается вся необходимая помощь. Остальных пострадавших отпустили домой.

Ранее в Екатеринбурге пассажирский автобус столкнулся с легковым автомобилем, а затем вылетел на тротуар и протаранил толпу людей. В результате аварии погибли четыре человека, в том числе ребенок. Еще четверо пешеходов получили различные травмы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС